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В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург открыли надземный пешеходный переход

17 сентября 2018, 16:42
Новый надземный пешеходный переход построили на 39-м километре автодороги Р-240 Уфа-Оренбург возле поселка Актюба в Кармаскалинском районе.

Переход появился на участке, где ежедневный трафик достигает 30 тысяч автомобилей, а интенсивность пешеходного движения в утренние и вечерние часы «пик» - больше 100 человек в час в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».

Пешеходный переход закрытого типа со светопрозрачным остеклением пешеходной части сделан из цельного композитного материала. В конструкции предусмотрена естественная вентиляция внутреннего пространства. Электрические подъемные платформы для перемещения маломобильных групп населения работают круглосуточно. На лестничных маршах есть накладные металлические пандусы с препятствующим соскальзыванию бортами для провоза детских колясок и багажных тележек. На входных и выходных площадках установлены тактильные дорожные указатели. В переходе также есть светильники и видеокамеры.

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