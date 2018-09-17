В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург открыли надземный пешеходный переход

Переход появился на участке, где ежедневный трафик достигает 30 тысяч автомобилей, а интенсивность пешеходного движения в утренние и вечерние часы «пик» - больше 100 человек в час в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».
Пешеходный переход закрытого типа со светопрозрачным остеклением пешеходной части сделан из цельного композитного материала. В конструкции предусмотрена естественная вентиляция внутреннего пространства. Электрические подъемные платформы для перемещения маломобильных групп населения работают круглосуточно. На лестничных маршах есть накладные металлические пандусы с препятствующим соскальзыванию бортами для провоза детских колясок и багажных тележек. На входных и выходных площадках установлены тактильные дорожные указатели. В переходе также есть светильники и видеокамеры.