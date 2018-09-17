МТС создала digital-платформу продвижения малого и среднего бизнеса

«В России начался процесс включения малого бизнеса в цифровую экономику - предприниматели все чаще стали применять в повседневной работе современные digital-продукты. Наибольший интерес вызывают инструменты управления торговлей и мобильная реклама, которые прямо влияют на рост продаж, - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. - Малый бизнес не может себе позволить глобальные рекламные кампании с массовым охватом, поэтому наиболее эффективными являются быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями. Новая платформа МТС даст возможность предпринимателям эффективно налаживать связи со своей аудиторией и расширит портфель цифровых решений МТС для бизнеса».