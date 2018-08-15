МТС запустила в Башкирии тариф с полностью безлимитным интернетом

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.