mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МТС запустила в Башкирии тариф с полностью безлимитным интернетом

15 августа 2018, 10:22
МТС предложила своим абонентам тарифный план «Тарифище» с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России.

Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

«Наши клиенты живут в цифровой среде и интернет для них – базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Более того мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам, — отметила директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова. — Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска этого предложения мы подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и cashback».

Пользователи карт МТС Банка смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы МТС Smart Деньги и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Стоимость тарифа в Башкирии – от 500 рублей, подробности условий тарифа на сайте www.mts.ru

Материалы по теме
МТС получила награду за развитие талантов и помощь тяжелобольным детямСтартапы из Башкортостана могут получить гранты от МТС
#Новости#Надежда Валитова#Технологии
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48