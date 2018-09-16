В Башкирии успешно прошел симфонический концерт в пещере Шульган-Таш

Накануне, 15 сентября, в рамках 48-го Всемирного конгресса СИОФФ в пещере Шульган-Таш выступил Национальный оркестр народных инструментов Башкирии (НОНИ РБ). Как сообщили в министерстве культуры республики, в мероприятии также приняли участие члены комитета по Фольклориаде, произвести впечатление на которых, видимо, главным образом и должно было данное мероприятие.
По словам директора государственного природного заповедника "Шульган-Таш", заслуженного эколога РБ Михаила Косарева, концерт прошёл в знаковый день: 15 сентября заповедник «Шульган-Таш» отмечает своё 60-летие.
- Очень приятно, что такой уникальный оркестр выступает в таком уникальном, священном месте нашей республики, - сказал Михаил Косарев .
Артисты подготовили насыщенную музыкальную программу. Вместе с оркестром также выступили председатель Союза кураистов РБ, заслуженный работник культуры РБ Артур Гайсаров (курай), Евгений Чугаев (думбыра), Расим Лугаманов (ударные).
Гвоздем программы стала представленная на стенах пещеры тематическая видео-инсталляция. Зрителями яркого музыкального действа стали более 150 человек.
- Ещё никогда, ни на одном концерте я не слышал подобного звучания оркестра. Было удивительно, насколько естественно и интересно звук отражается от природного камня. Мы ожидали просто хорошего концерта, а получилось прекрасное мероприятие, от которого не только зрители, но и мы сами остались в полном восторге, - поделился впечатлениями Линар Давлетбаев, художественный руководитель и главный дирижер НОНИ РБ.
Члены комитета по Фольклориаде поблагодарили участников, отметив, что данный проект является уникальным событием в подготовке к VI Всемирной Фольклориаде.
Напомним, в канун выступления, в соцсетях и СМИ высказывались опасения, что концерт может повредить уникальной наскальной живописи в пещере, но пока эти предсказания не оправдались.