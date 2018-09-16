В Башкирии успешно прошел симфонический концерт в пещере Шульган-Таш

- Ещё никогда, ни на одном концерте я не слышал подобного звучания оркестра. Было удивительно, насколько естественно и интересно звук отражается от природного камня. Мы ожидали просто хорошего концерта, а получилось прекрасное мероприятие, от которого не только зрители, но и мы сами остались в полном восторге, - поделился впечатлениями Линар Давлетбаев, художественный руководитель и главный дирижер НОНИ РБ.