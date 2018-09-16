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Башкирия получит почти 15,2 млрд рублей, чтобы улучшить демографию

16 сентября 2018, 13:00
Такая информация прозвучала в ходе заседания стратегического комитета при правительстве Башкирии.

На совещании Стратегического комитета была обнародована информация о том, что Башкирия в ближайшее время получит около 15,2 млрд рублей, предназначенных в основном для решения демографической проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития РБ.

По данным ведомства, мероприятия по решению демографической проблемы, которая в последние годы приняла серьезный оборот в Башкирии, входят в состав комплексного плана опережающего социально-экономического развития региона.

Напомним, сегодня Башкирия явственно ощущает последствия демографической ямы 90-х годов, когда в стране падала рождаемость. По этой причине в ряде отраслей ощущается и кадровый голод, молодых кадров, рожденных в 90-е, не хватает.

Комплексный план был одобрен главой региона Рустэмом Хамитовым на заседании правительства региона по подведению итогов социально-экономического развития республики за первое полугодие 2018 года.

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#Новости#Дети#Татьяна Майорова,#Экономика
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