Демография в Башкирии: мифы и реальность

О проблемах демографического развития в республике Медиакорсети рассказал председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов.

- Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о совершенствовании социальной поддержки многодетных семей в Башкирии. Согласно указа с 1 января наступающего года малоимущие семьи будут получать ежемесячное пособие по 8993 рублей за третьего и последующих детей, которые родятся в 2018 году и позже. Как Вы оцениваете предпринимаемые шаги по улучшению демографической ситуации?

- Я всегда поддерживаю меры помощи многодетным семьям. В настоящее время согласно федерального законодательства женщинам с детьми до 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 40 % от среднего заработка, но не более 14 тысяч руб, минимальный размер пособия - 7051 руб. А также малоимущим многодетным семьям с детьми с 1,5 до 3 лет выплачивается пособие в размере 3 тысяч рублей, увеличение его до 8993 станет существенной мерой помощи малоимущим. Это важная функция социального государства, и я рад, что наша республика принимает решения о поддержке малоимущих граждан.

Сам принцип выплаты ежемесячных пособий на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, когда женщина особо уязвима, очень важен. Это связано с тем, что, как правило, женщина при рождении ребенка в течение 3 лет не работает, вследствие этого резко снижаются доходы семьи. Поэтому предоставление мер господдержки семье в первые годы жизни ребенка является важнейшим фактором влияния на принятие решения о рождении ребенка. Но выплаты должны быть распространены на все семьи.

А предлагаемая мера не стимулирует рождаемость, так как малоимущих семей у нас около 12 %, т.е. указанная поддержка не распространяется на абсолютное большинство наших семей, поэтому они мало повлияют на демографическую ситуацию в республике.

- А как же принципы социальной справедливости, адресности выплат?

- Социальная справедливость - это основной принцип современного государства. Но разве справедливо разделять семьи, в которых ребенок родился до 2018 года и после? Как я понял, под действие указа подпадают семьи, в которых дети родились после 1 января 2018 года. Данным указом наша республика дискриминирует многодетные семьи, в которых дети родились до 2018 года. Это противоречит основополагающим принципам социальной справедливости.

Потом, не надо путать меры, стимулирующие рождаемость, с мерами социальной поддержки малоимущих. У них совершенно разные цели и задачи. Да, они во многом взаимосвязаны, так как рождение ребенка в большинстве случаев ухудшает финансовое положение семьи.

Но главная задача мер, стимулирующих демографическое развитие - это изменение репродуктивных планов потенциальных родителей в целях принятия положительного решения о рождении ребенка.

А цель мер социальной поддержки малоимущих - это создание условий, позволяющих нашим гражданам достойно жить.

Давайте рассмотрим большинство мер, стимулирующих экономическое развитие. В основном это предоставление финансовой помощи, как правило, благополучным, финансово успешным предпринимательских структурам, включая преференции, налоговые льготы. Эти суммы для республики составляют многие миллиарды рублей. Получается, что государство финансово помогает богатым, за счет бедных. Разве это социально справедливо? Но это формирует условия для ускоренного развития экономики, а без устойчивого и поступательного экономического развития невозможно решить социальные задачи общества. Вследствие этого, государство идет на оказание социально несправедливой поддержки крупным корпорациям в целях решения социальных обязательств государства перед населением.

Так и здесь. Более того, не решая проблемы демографии, мы порождаем значительные ограничения экономического развития, что в конечном итоге отражается на социальном положении республики.

- Вы хотите сказать, что проблемы в демографии сдерживают экономическое развитие республики?

- Это не только я говорю. Министерство финансов России в программном документе «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» установило, что наложение внутренних ограничений для экономического развития, связанных с демографией и развитием человеческого капитала (в отсутствии дополнительных мер структурной экономической политики), ограничивают потенциал роста экономики России 1,5% в год, в то время как мир будет расти в два раза быстрее.

В настоящее время существует острая конкуренция за трудовые ресурсы, так как именно человеческий капитал определяет уровень развития страны, региона. Но человеческий потенциал требует и особого к нему отношения. Люди хотят иметь достойное образование, поддерживать свое здоровье на хорошем уровне, иметь возможности для полноценного развития своих детей. А если власть отказывает им в этом, то падает рождаемость, население уезжает, а это формирует негативные сценарии развития экономики.

- Это больше похоже на лозунги.

- Давайте обсудим на цифрах. Одним из самых неблагополучных регионов Башкортостана в демографическом плане является северо-восток республики. Согласно расчетов доцента Башкирского государственного университета Прудникова численность населения Северо-восточной экономической зоны Башкортостана сократится со 180 тысяч человек в 2016 году до 128 тысяч в 2030, что составит 29 %. Это формирует серьезную угрозу для развития. В настоящее время трудоспособное население Северо-востока составляет около 60 тысяч человек, при сохранении существующей динамики демографического развития следует ожидать снижение трудоспособного населения до 30 тысяч.

Уже сейчас из-за нехватки трудовых ресурсов в некоторых районах не обрабатывается более половины сельхозугодий, а что будет через 10-15 лет?

На Северо-востоке республики уже сейчас необходимо предпринимать срочные меры по сохранению существующей деятельности хозяйствующих субъектов. Только при переломе негативных трендов в демографии возможно устойчивое экономическое развитие Северо-восточной экономической зоны Башкортостана.

Значительное сокращение населения предопределяет кризисное состояние отраслей экономики, связанных с потреблением, таких, как торговля, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, связь. Северо-восток Башкортостана попал в ловушку депрессивного развития, когда из-за экономической ситуации население переезжает в более благополучные территории, а развитие экономики невозможно без наличия квалифицированных трудовых ресурсов и при резком сокращении внутреннего потребления.

Негативные последствия социально-экономического развития Северо-востока республики в следствие демографического неблагополучия - это в определенной мере моделирует предстоящие проблемы развития Башкортостана в обозримой перспективе. И если мы будем плыть по течению, не будем принимать срочные меры по изменению существующих тенденций в демографии, то получим аналогичную ситуацию в республике. Посмотрите, что происходит в Прибалтике, или же в Болгарии, где экономика стагнирует из-за отсутствия трудовых ресурсов. Польша решает проблему трудовых ресурсов за счет миграции из Украины, в Германию, США едут со всего мира. Но наш уровень социально-экономического развития значительно ниже, поэтому не следует питать особые надежды на приток мигрантов из других стран. И не стоит забывать, что многие мигранты являются также и источником экстремизма.

Сохранение численности населения имеет не только социальное, но и экономическое значение. Уже сейчас существующие негативные тенденции демографического развития влияют на экономику Башкортостана. Так падение рождаемости в этом году на 13 % оказало значительное влияние на снижение продаж товаров для новорожденных, беременных женщин, что создало отрицательные тренды для розничной торговли, платных услуг.

Согласно прогнозов стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, численность населения в трудоспособном возрасте в 2030 году сократится на 298 тысяч человек, что составляет 12,5 %. Это однозначно повлияет на уровень экономического развития республики. Потенциально при сохранении численности населения в трудоспособном возрасте объем валового регионального продукта был бы больше на 450-500 млрд рублей. Эта та цена, которую заплатит наша республика за неэффективную демографическую политику.

- Но это же последствия падения рождаемости в 90 годах прошлого века?

- Это очередной миф. Давайте посмотрим цифры. Произошедшее резкое падение рождаемости в этом году в Башкортостане более чем на 13 % произошло во многом из-за снижения интенсивности рождаемости. В 2017 году количество женщин репродуктивного возраста по сравнению с 2014 годом в Башкортостане снизилось на 4,7 %. А если учесть, что ситуация со здравоохранением не изменилась, то выводы следует однозначные - сокращение рождаемости в республики на 8,7 % произошло из-за социальных причин, повлиявших на решение женщин о рождении детей.

Если бы интенсивность рождаемости в республике была сохранена на уровне 2014 года, то количество родившихся детей составило в этом году около 55,5 тысяч, а согласно прогнозов рождаемость в республике будет на уровне 48 тысяч детей. Основной причиной стали произошедшие изменения репродуктивного поведения потенциальных родителей.

Во многом на падение рождаемости повлияло значительное снижение в Республике Башкортостан государственной поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Введение в последние годы различных ограничений в предоставлении помощи семьям, имеющим детей, сокращение поддержки многодетных семей значительно ухудшило демографическую ситуацию в республике.

Необходима кардинальная смена приоритетов социально-экономического развития республики.

Еще одним важным аспектом сокращения женщин детородного возраста в Башкортостане является миграционный отток населения. Сокращение женщин детородного возраста в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 11,3 тысячи человек произошло в равной мере как за счет миграционных потоков, так и за счет снижения рождаемости в 90-х годах прошлого века. Для информации, в 2016 году в Башкирии отток населения в трудоспособном возрасте составил свыше 6,5 тысяч человек, а моложе трудоспособного возраста - около 1 тысячи. Миграционный отток населения является значительным фактором, влияющим на численность женщин в детородном возрасте и рождаемость в республике.

- А какое влияние оказывает миграции?

- Сложившийся миграционный отток населения значительно ухудшает демографическую ситуацию в республике. Особую роль для будущего Башкирии играет миграционное поведение выпускников общеобразовательных школ. Сокращение приема в ВУЗы республики создало предпосылки для отъезда перспективной молодежи в другие регионы нашей страны. Сокращение численности студентов со 169 тысяч в 2010 году до 105,4 тысячи в 2016 году привело к дополнительному миграционному оттоку, так как возможность поступления в башкирские ВУЗы значительно снизилась, а потребность в получении высшего образования у населения возросла.

Образовательные организации высшего образования

(на начало учебного года)

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Число самостоятельных организаций 15 15 13 11 11 11 10 Численность студентов – всего, тыс. человек 169,0 159,2 153,0 140,9 126,7 114,4 105,4

Миграционный отток молодежи в прошлом году составил около 3,5 тысяч человек, по сравнению с 2013 годом он вырос на 88%. Доля уехавших в связи с учебой в миграционном оттоке населения в Башкортостане в 2016 году составила свыше 53 %. Обучение стало главной причиной миграционного оттока. Следует учесть, что большинство уехавших на обучение не возвращаются обратно.

Крайне необходима разработка и реализация мер формирования условий, снижающих отток населения, в первую очередь молодежи, сконцентрированных на решение стратегических задач.

Например, мероприятия по увеличению числа обучающихся в ВУЗах Башкортостана, позволяющих до 30-40 % снизить отток населения в республике.

- Но высшее образование — это же прерогатива федерального центра?

- Да, окончательное решение за федералами. Но количество мест приема в высшие учебные заведения формируется также на основании заявки региона. Надо просто вести планомерную работу по обеспечению кадров в республике.

Для этого надо проводить исследования рынка труда, готовить прогнозы потребности в тех или иных кадрах. Посмотрите существующий перекос подготовки специалистов. Одних у нас избыток, а по многим специалистам крайняя нехватка. Нам говорят, в медицине не хватает узких специалистов, так их надо было заранее подготовить с учетом миграции, ухода из профессии, на пенсию. Но этого же нет. А подготовка кадров для малого и среднего бизнеса. Их же не готовят.

Согласно Стратегии-2030 у нас должно быть значительное увеличение граждан с высшим образованием, это объявлено одним из стратегических направлений развития. Но невозможно увеличивать количество специалистов с высшим образованием, если активно сокращать прием в ВУЗы. Я сомневаюсь, что другие регионы будут решать наши стратегические задачи. Кроме того, происходящие изменения в высшем образовании республики создают предпосылки для отъезда научных кадров, на подготовку которых было затрачено много времени и финансов, что ухудшает научный потенциал региона.

- Но как можно повлиять на увеличение рождаемости, если молодежь не хочет рожать?

- Это еще один миф. Согласно исследованиям Росстата, в среднем количество желаемых детей составляет 2,3 ребенка на женщину. Но фактические показатели рождений значительно ниже 1,7-1,8. Это говорит о существующих социальных барьерах, препятствующих рождению детей.

Я хотел бы отметить, что на рождение первого ребенка социальная поддержка мало влияет, а на рождение второго и последующего влияние получения государственной помощи резко возрастает.

Проведенная Росстатом в 2015 году микроперепись показала большую зависимость рождаемости от мер социальной поддержки.

Условия для рождения желаемого числа детей

- Респондентам микропереписи населения, задавался вопрос об оценке по пятибалльной шкале значимости условий, способствующих рождению желаемого числа детей. При этом оценка «5» означала, что выполнение этого условия может повлиять очень сильно на решение опрашиваемого иметь большее количество детей, а оценка «1» означала, что условие никак не может влиять на решение опрашиваемого. Результаты микропереписи приведены на рисунке.

Наиболее значимыми факторами, влияющим на рождение желаемого числа детей (со средним баллом 4,5), как для мужчин, так и для женщин, стали возможность получения материнского (семейного) капитала, повышение уровня жизни семьи и возможность при рождении второго или последующего ребенка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.

Следующими по значимости условиями (4,4 - 4,2 балла) для рождения ребенка стали получение ежемесячного пособия (оплачиваемого отпуска) по уходу за ребенком до 3 лет, гарантированное место в детской дошкольной образовательной организации, региональные ежемесячные выплаты на третьего ребенка.

Особую важность для принятия положительного решения о рождении ребенка стали (4,1 балл) налоговые льготы работающим родителям и предоставление земельных участков под строительство дома семьям с тремя и более детьми.

Результаты указанного исследования Росстата свидетельствует о значительном влиянии экономических факторов на репродуктивные планы семей. Произошедшие кризисные явления в экономике сформировали негативные тренды демографического развития республики. Но если правительство Республики Башкортостан изучит научно обоснованные исследования Росстата, то найдет пути решения демографических проблем.

На основе выводов Росстата нашему правительству надо наконец-то сформировать следующую систему поддержки многодетных семей, включающих следующие механизмы:

При рождении третьего- четвертого ребенка:

выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет вне зависимости от доходов семьи;

выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка;

предоставлять беспроцентные ссуды на приобретение жилья в размере социальной нормы.