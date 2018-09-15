В МВД Башкирии не подтвердили слухи о маньяке в Благовещенском районе

Его жертвой чуть не стала школьница села Бедеева Поляна, идущая 13 сентября на вечернюю спортивную секцию.
Мужчина затащил девочку в машину, подставил нож к горлу и сказал: "Будешь кричать - зарежу". Девочке удалось вырваться, когда он отвлекся. Маньяк схватил ее за кофточку, но школьница сбежала, сорвавшись с нее, выронив телефон и фонарик.
По описанию школьницы, мужчине примерно 25-30 лет, он лысый. Машина, в которую он затащил девочку, была марки "Лада Ларгус".
Информация о маньяке, орудующем в Благовещенском районе, передается через мессенджер WhatsApp.
В пресс-службе МВД Башкирии не подтвердили информацию о маньяке в Благовещенском районе. Как сообщил руководитель пресс-службы Максим Родионов, сотрудники правоохранительных органов на самом деле получили звонок в этот день.
- Поступила информация, что неизвестный мужчина отобрал сотовый телефон школьницы. На данный момент идет розыск этого человека. Материалы дела переданы в СК Башкирии, - прокомментировал он.