В МВД Башкирии не подтвердили слухи о маньяке в Благовещенском районе

Мужчина затащил девочку в машину, подставил нож к горлу и сказал: "Будешь кричать - зарежу". Девочке удалось вырваться, когда он отвлекся. Маньяк схватил ее за кофточку, но школьница сбежала, сорвавшись с нее, выронив телефон и фонарик.