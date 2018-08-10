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В Башкирии осудят серийного маньяка-педофила

10 августа 2018, 10:18
46-летний мужчина совершил 44 преступления, но не признает своей вины.

В Башкирии 46-летний мужчина пойдет под суд за совершение 25 преступлений по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних» и 19 преступлений по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В марте 2012 года следователи безуспешно пытались установить личность преступника, который демонстрировал свои половые органы детям 5 и 8 лет, и дело приостановили. Через пять лет в интернете обнаружились порнографические фото и видеозаписи с участием малолетней на вид девочки. Выяснилось, что это была совершеннолетняя уфимка, которую шесть лет с 2006 по 2012 годы насиловал бывший сосед. Свои преступления злоумышленник фотографировал и снимал на камеру.

Все эти преступления совершил 46-летний житель Иглинского района. Кроме того, за ним было еще три преступления против половой неприкосновенности в 2008 году в отношении 11-летней девочки. Во время обыска подозреваемого обнаружились фото и видео порнографического содержания с участием потерпевшей.

Сначала педофил рассказал о совершенных преступлениях, но через некоторое время от дальнейшей дачи показаний отказался и вину не признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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