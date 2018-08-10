В Башкирии осудят серийного маньяка-педофила

В марте 2012 года следователи безуспешно пытались установить личность преступника, который демонстрировал свои половые органы детям 5 и 8 лет, и дело приостановили. Через пять лет в интернете обнаружились порнографические фото и видеозаписи с участием малолетней на вид девочки. Выяснилось, что это была совершеннолетняя уфимка, которую шесть лет с 2006 по 2012 годы насиловал бывший сосед. Свои преступления злоумышленник фотографировал и снимал на камеру.