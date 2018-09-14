Уфа в третий раз станет Всероссийской столицей детской журналистики

В Уфе съедутся подростки, увлеченные журналистикой и мечтающие получить профессиональное образование в этом направлении, они приедут из региональных детских и юношеских СМИ, видеостудий, журналистских объединений, школ телевидения, продюсерских центров.
Направления фестиваля: телевидение, радио, интернет-журналистика, блогосфера.
На фестивале его участники смогут посетить мастер-класыс профессионалов медиаиндустрии из федеральных телеканалов.
Каждому участнику фестиваля-тренинга будет предоставлена возможность окунуться в мир медиапрофессий. Съемочные группы отснимут сюжеты о достопримечательностях Уфы, напишут блоги, сделают фоторепортажи, которые будут распространены по всей России.