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Уфа в третий раз станет Всероссийской столицей детской журналистики

14 сентября 2018, 14:05
В дни школьных осенних каникул, с 30 октября по 1 ноября 2018 года, в Уфе в третий раз пройдет Всероссийский детский фестиваль-тренинг «Детям дали камеру».

В Уфе съедутся подростки, увлеченные журналистикой и мечтающие получить профессиональное образование в этом направлении, они приедут из региональных детских и юношеских СМИ, видеостудий, журналистских объединений, школ телевидения, продюсерских центров.

Направления фестиваля: телевидение, радио, интернет-журналистика, блогосфера.

На фестивале его участники смогут посетить мастер-класыс профессионалов медиаиндустрии из федеральных телеканалов.

Каждому участнику фестиваля-тренинга будет предоставлена возможность окунуться в мир медиапрофессий. Съемочные группы отснимут сюжеты о достопримечательностях Уфы, напишут блоги, сделают фоторепортажи, которые будут распространены по всей России.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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