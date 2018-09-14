Уфа в третий раз станет Всероссийской столицей детской журналистики

В дни школьных осенних каникул, с 30 октября по 1 ноября 2018 года, в Уфе в третий раз пройдет Всероссийский детский фестиваль-тренинг «Детям дали камеру».