Госкомторговли Башкирии организует дегустацию молока, мяса, колбасы и меда

Кто желает заняться этим благородным и вкусным, судя по всему, делом, могут успеть подать заявку на участие в конкурсе до 1 октября текущего года. Стоимость услуг по организации дегустации, оплачиваемых из бюджета Башкирии – 495 000 тысяч рублей.