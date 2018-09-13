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Госкомторговли Башкирии организует дегустацию молока, мяса, колбасы и меда

13 сентября 2018, 10:09
Результаты дегустации будут доступны в средствах массовой информации.

Государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей ищет фирму, которая организует процесс дегустации продуктов питания на продовольственных рынках республики. Результаты потом должны будут освещены в СМИ.

Тестированию подвергнутся такие виды питания, как хлеб и хлебобулочные изделия, мясные изделия, молоко, масло, сыры, минеральная вода различных видов, мед. В техническом задании к объявленному конкурсу указан список рекомендованных производителей и брендов по каждому виду тестируемой продукции.

Кто желает заняться этим благородным и вкусным, судя по всему, делом, могут успеть подать заявку на участие в конкурсе до 1 октября текущего года. Стоимость услуг по организации дегустации, оплачиваемых из бюджета Башкирии – 495 000 тысяч рублей.

Источник: сайт госзакупок и информационная система «СПАРК-интерфакс»

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