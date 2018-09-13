Госкомторговли Башкирии организует дегустацию молока, мяса, колбасы и меда

Государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей ищет фирму, которая организует процесс дегустации продуктов питания на продовольственных рынках республики. Результаты потом должны будут освещены в СМИ.
Тестированию подвергнутся такие виды питания, как хлеб и хлебобулочные изделия, мясные изделия, молоко, масло, сыры, минеральная вода различных видов, мед. В техническом задании к объявленному конкурсу указан список рекомендованных производителей и брендов по каждому виду тестируемой продукции.
Кто желает заняться этим благородным и вкусным, судя по всему, делом, могут успеть подать заявку на участие в конкурсе до 1 октября текущего года. Стоимость услуг по организации дегустации, оплачиваемых из бюджета Башкирии – 495 000 тысяч рублей.