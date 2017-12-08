В России упали цены на продукты питания - СМИ

Основное падение коснулось цен на мясо, птицу, бобовые, крупы, сахар и макаронные изделия, сообщают Dni.ru. Аналитики рынка отмечают, что падение цен на сахар закономерно и обусловлено перепроизводством – Россия стала нетто-экспортером этого товара. Кроме того, значительно вырос уровень отечественного производства.
По мнению экспертов, такого значительного снижения цен в ноябре никогда не наблюдалось, объяснить это можно также сдвигом сезонности из-за холодного лета.
На становление дефляции сыграл и перевес производства над потреблением. Тем не менее, некоторые продукты все же подорожали: так, выросла стоимость бананов, картофеля и томатов.