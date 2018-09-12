В Башкирии конкурс социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» подошел к финалу

В конкурсе приняло участие 74 проекта в семи номинациях. В первом этапе решающее слово было за горожанами: через онлайн-голосование они определили лидеров. Во втором этапе задача для конкурсантов усложнилась. Они должны были представить себя руководителями проекта, продемонстрировав план, перечислив процессы реализации, рассчитать бюджет. В финале конкурсанты защищали свои проекты перед экспертной комиссией.