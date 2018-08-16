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При закрытии БСК больница в Стерлитамаке останется без крупного спонсора

16 августа 2018, 18:37
Башкирская содовая компания с 2011 года оказывает спонсорскую помощь Стерлитамакской городской больнице №4.

По словам главврача медицинского учреждения Рафиса Шакирова, содовая компания с 2011 года вложила в больницу более 200 млн рублей, которые направлялись на капремонт, покупку оборудования, сообщают РИА-Новости.

На средства БСК в больнице появился круглосуточный стационар, закуплены видеоэндоскопический комплекс, рентгеновский аппарат, маммограф и денситометр – прибор для измерения плотности костной ткани. С 2011 года в больнице регулярно проводят ремонт, в поликлинике заменили инженерные коммуникации, канализацию, водоснабжение и электрооборудование.

Шакиров отмечает, что коллектив больницы беспокоится по поводу возможного закрытия БСК из-за недостатка сырья. "Я считаю, что градообразующее предприятие, можно сказать, крупнейшее тут, должно работать полноценно и для этого нужно создавать условия. А если выход один, нужно решать в пользу людей", — цитирует слова главврача издание.

В 2018 году БСК направит около 140 миллионов рублей на социальные проекты в Стерлитамаке, в том числе на закупку офтальмологического оборудования для городской больницы №3 и оборудования для химической лаборатории в филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета, а также оснащение класса робототехники в Центре детского (юношеского) технического творчества.

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