При закрытии БСК больница в Стерлитамаке останется без крупного спонсора

Шакиров отмечает, что коллектив больницы беспокоится по поводу возможного закрытия БСК из-за недостатка сырья. "Я считаю, что градообразующее предприятие, можно сказать, крупнейшее тут, должно работать полноценно и для этого нужно создавать условия. А если выход один, нужно решать в пользу людей", — цитирует слова главврача издание.