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В эфире «Эхо Москвы» прошел клинч между представителем БСК и ученым

23 августа 2018, 11:26
Радиослушатели могли проголосовать за Тратау или БСК.

Вчера, 22 августа, в студии «Эха Москвы» в Уфе встретились заместитель гендиректора БСК Марина Бортова и доктор химических наук, профессор Марс Сафаров. Каждый из них вначале высказал свою точку зрения на сырьевую проблему «Соды», а потом у слушателей была возможность проголосовать в их поддержку.

Марина Бортова заявила, что «Соде» грозит закрытие из-за нерешенности сырьевой проблемы для завода.

- Запасов сырья осталось на 4 года, а на запуск в промышленную разработку нового месторождения понадобится 5 лет, - сказала Марина Бортова. – Была проведена большая кропотливая работа в поисках нового месторождения, и компетентные научные и государственные организации пришли к выводу, что единственный выход – это Тратау. Тратау имеет статус особо охраняемой территории регионального значения, но он до сих пор не снят.

От решения сырьевого вопроса зависит судьба около 40 тысяч человек, сказала Марина Бортова.

В ответном слове Марс Сафаров заявил, что надо снизить годовой объем производства завода до 700 тысяч тонн и перейти на новое месторождение. При этом сохранив гору Тратау.

В начале дискуссии за сохранение горы Тратау высказалось 71% радиослушателей «Эха Москвы» в Уфе, а за сохранение предприятия БСК – 29%. Но к концу эфира соотношение голосов кардинально изменилось.

Ведущий программы Руслан Валиев сообщил, что за сохранение БСК высказалось 72% радиослушателей, а за сохранение Тратау – 27%.

- Видимо, сторонники БСК подтянулись, - заметил он.

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