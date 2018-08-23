В эфире «Эхо Москвы» прошел клинч между представителем БСК и ученым

- Запасов сырья осталось на 4 года, а на запуск в промышленную разработку нового месторождения понадобится 5 лет, - сказала Марина Бортова. – Была проведена большая кропотливая работа в поисках нового месторождения, и компетентные научные и государственные организации пришли к выводу, что единственный выход – это Тратау. Тратау имеет статус особо охраняемой территории регионального значения, но он до сих пор не снят.