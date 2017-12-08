Верблюд преткновения: в Башкирии ради сенсации пострадал редкий рисунок

- Непонятно, на каком основании вскрыты эти рисунки, ведь они заходили в пещеру, имея разрешение только на очистку от граффити на стенах пещеры, - сообщил ранее в интервью корреспонденту Медиакорсети директор природного заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев. - Более того, таким образом сейчас рисунки не вскрываются, от этой методики отказались 39 лет назад. Потому что даже при самом осторожном снятии слоя кольпитов, неизбежно повреждается слой краски. Кроме того, как показал опыт, после этого активизируются гидрохимические процессы, который разрушают вскрытый слой краски. У ученых, которые занимались этим рисунком ранее, была задача дождаться новых, современных технологий, а уже потом этим заниматься.