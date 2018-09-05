Афтершок в Башкирии: как люди среагировали на отголоски землетрясения

Posted 5 сентября 2018, 05:04
Published 5 сентября 2018, 05:04
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
За последние десять лет было зафиксировано пять фактов подземных толчков на Урале, и то, что почувствовали на себе жители Башкирии сегодня, 5 сентября, самый серьёзный случай магнитудой в 5,5 баллов. Эпицентром землетрясения стал город Катав-Ивановск в Челябинской области , но афтершоки, повторные сейсмические удары, дошли и до Уфы.
Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Медиакорсеть публикует отклики жителей республики, для многих это было первое землетрясение в жизни.
- Проснулась от шума, мысленно ругала соседей, что уронили шкаф. Но шкаф был большой и падал долго. Странно, подумала я и уснула, - вспоминает Эльвира Бикметова.
-Мои друзья в Сипайлово выбежали из дома с детьми и сидели в машине, очень сильно дом шатался панельный, - рассказала Алия Айсина.
Журналист Лейла Аралбаева также проснулась среди ночи:
- Нас сильно трясло, на Сун-Ят-Сена. Я проснулась от шума: такой же гулкий шум был, когда на Перовской у нас в 2008 году гараж провалился. В этот раз был шум и музыка - люстра звенела в 4 утра, я ее остановила вручную.
- Летом мы живем в деревне под Иглино, не спалось тоже. Примерно в четыре утра меня тряхануло на кровати. Подумала, что показалось. Потом тряхануло ещё раз, но у меня ребёнок мелкий, подумала, наверное, что галлюцинации с недосыпа, - решила Елена Сошникова.
- По состоянию на шесть утра зарегистрировано 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов. Специалистами Управления гражданской защиты администрации Уфы и ЖЭУ были проведены осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Повреждений не обнаружено. Пострадавших нет, - уточнили в администрации Уфы.