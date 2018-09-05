mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2018, 05:04

Published 5 сентября 2018, 05:04

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

Афтершок в Башкирии: как люди среагировали на отголоски землетрясения

Афтершок в Башкирии: как люди среагировали на отголоски землетрясения

5 сентября 2018, 05:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В семи километрах от города Катав-Ивановск (Челябинская область) произошло землетрясение магнитудой 5,5.

За последние десять лет было зафиксировано пять фактов подземных толчков на Урале, и то, что почувствовали на себе жители Башкирии сегодня, 5 сентября, самый серьёзный случай магнитудой в 5,5 баллов. Эпицентром землетрясения стал город Катав-Ивановск в Челябинской области , но афтершоки, повторные сейсмические удары, дошли и до Уфы.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Медиакорсеть публикует отклики жителей республики, для многих это было первое землетрясение в жизни.

- Проснулась от шума, мысленно ругала соседей, что уронили шкаф. Но шкаф был большой и падал долго. Странно, подумала я и уснула, - вспоминает Эльвира Бикметова.

-Мои друзья в Сипайлово выбежали из дома с детьми и сидели в машине, очень сильно дом шатался панельный, - рассказала Алия Айсина.

Журналист Лейла Аралбаева также проснулась среди ночи:

- Нас сильно трясло, на Сун-Ят-Сена. Я проснулась от шума: такой же гулкий шум был, когда на Перовской у нас в 2008 году гараж провалился. В этот раз был шум и музыка - люстра звенела в 4 утра, я ее остановила вручную.

- Летом мы живем в деревне под Иглино, не спалось тоже. Примерно в четыре утра меня тряхануло на кровати. Подумала, что показалось. Потом тряхануло ещё раз, но у меня ребёнок мелкий, подумала, наверное, что галлюцинации с недосыпа, - решила Елена Сошникова.

- По состоянию на шесть утра зарегистрировано 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов. Специалистами Управления гражданской защиты администрации Уфы и ЖЭУ были проведены осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Повреждений не обнаружено. Пострадавших нет, - уточнили в администрации Уфы.

Материалы по теме
В Башкирии жители почувствовали землетрясение из Челябинской области
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика