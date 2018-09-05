Афтершок в Башкирии: как люди среагировали на отголоски землетрясения

- Нас сильно трясло, на Сун-Ят-Сена. Я проснулась от шума: такой же гулкий шум был, когда на Перовской у нас в 2008 году гараж провалился. В этот раз был шум и музыка - люстра звенела в 4 утра, я ее остановила вручную.