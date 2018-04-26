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Власти Уфы пытаются выселить многодетную семью без оснований на расселение

26 апреля 2018, 18:54
Матери восьмерых детей Юлии Вольф администрация Уфы отказывается выдавать документы по расселению дома.

Многодетная мама Юлия Вольф, семью которой расселяют в комнату с площадью 12 кв.м на окраине города, добилась рассмотрения решения районного суда. В кассационной инстанции поддержали женщину. Теперь она со своей представительницей Эльзой Маулимшиной готовится к повторному рассмотрению дела в Советском районном суде Уфы.

- Советский районный суд удовлетворил иск администрации Уфы несмотря на то, что у администрации не было оригиналов документов по расселению нашего дома. Мы запросили этот документ и нам ответили, что эти документы были изъяты правоохранительными органами, - рассказывает Юлия, которая, отчаявшись, попыталась вернуть медаль материнской славы властям. – По сути, у них нет документов, которые свидетельствуют, что этот дом должен расселяться.

По словам ее адвоката Эльзы Маулимшиной, решение на основании копий документов – распространенная практика в районных судах. Однако в кассационной инстанции думают иначе.

Напомним, многодетную семью пытаются выселить из аварийного дома на улице Владивостокская в окраину города. Предложенная взамен комната имеет площадь 12 кв.м. Если семья переедет в эту комнату, может потерять преимущественное право на квартиру.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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