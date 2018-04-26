Власти Уфы пытаются выселить многодетную семью без оснований на расселение

- Советский районный суд удовлетворил иск администрации Уфы несмотря на то, что у администрации не было оригиналов документов по расселению нашего дома. Мы запросили этот документ и нам ответили, что эти документы были изъяты правоохранительными органами, - рассказывает Юлия, которая, отчаявшись, попыталась вернуть медаль материнской славы властям. – По сути, у них нет документов, которые свидетельствуют, что этот дом должен расселяться.