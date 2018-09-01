Начинается сезон КХЛ: Что надо знать начинающему болельщику?

Григорий Панин (№11) один из самых жестких и боевитых защитников в стране, хотя может конструктивно и даже нагло сыграть в атаке. За пределами льда он простой и открытый. Ведет главный хоккейный Инстаграм в КХЛ. Придумал захвативший лигу «Ведро-челлендж» и так же с помощью соцсетей выступил инициатором матча на дворовой коробке. Через его страницу вы найдете и других «юлаевцев» онлайн (например, нападающего Антона Бурдасова или вратаря Юху Метсолу). Лайк, подписка!