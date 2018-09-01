Начинается сезон КХЛ: Что надо знать начинающему болельщику?

Posted 1 сентября 2018, 05:28
Published 1 сентября 2018, 05:28
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
За командой нескучно следить – могут как отыграть отставание в три гола, так и пропустить три на последней минуте. После чемпионства в 2011-м году Уфа еще два раза играла в полуфиналах (2014, 2016), но обычно – без особых успехов. В прошлый раз выбыли в четвертьфинале.
По составу и финансам «СЮ» в лидерах. Каждый раз причины вылета разные. В прошлом сезоне не хватало сыгранности и взаимопонимания команды и тренера. Плюс не так много хоккеистов, кроме иностранцев, могли изменить ход игры.
После Уфы Александр Радулов еще раз выходил в финал Кубка Гагарина с ЦСКА, а потом вернулся за океан и там у него все здорово. Играет за «Даллас Старз», лидер команды.
Главная звезда «Салавата Юлаев» – шведский нападающий Линус Умарк, номер 67. Умный и изобретательный игрок. На YouTube достаточно моментов его игры (например: раз, два, три). Еще он ругался русским матом (и не раз), говорил по-башкирски, поджигал клюшку на Матче Звезд и троллил народ в интервью (в «Ак Барсе» его не любят). Хороший парень, словом.
Присмотритесь к Владимиру Ткачеву (№19). В 22 года, один из самых перспективных молодых крайних нападающих в КХЛ. Ткачев хорошо видит площадку и владеет клюшкой, поэтому ему удаются эффектные сольные проходы к вратарю соперника (в плей-офф и за «молодежку»).
Григорий Панин (№11) один из самых жестких и боевитых защитников в стране, хотя может конструктивно и даже нагло сыграть в атаке. За пределами льда он простой и открытый. Ведет главный хоккейный Инстаграм в КХЛ. Придумал захвативший лигу «Ведро-челлендж» и так же с помощью соцсетей выступил инициатором матча на дворовой коробке. Через его страницу вы найдете и других «юлаевцев» онлайн (например, нападающего Антона Бурдасова или вратаря Юху Метсолу). Лайк, подписка!
Ни одного уроженца Уфы в «Салавате» нет. В КХЛ их вообще всего семь, например, Алексей Василевский из «Автомобилиста». Есть тренер Николай Цулыгин, впервые вставший на пост главного тренера.
Играет один выпускник «юлаевской» спортшколы, уроженец Иваново Станислав Гареев (№94). Неплохой защитник, пусть и не слишком популярен. Ему 24 года, его рост 191 см и он играет «классического» игрока обороны: отбирает шайбу, толкается, мешает чужой атаке. Забрасывает раз в год.
Нападающий Максим Майоров (№16) родился в Узбекистане, но почти там не жил. Начинал в Уфе, но закончил казанскую школу. Фактически он из Нижегородки.
Школа и молодежная команда «Толпар» выращивают не так много классных игроков, а еще им часто не дают шанса даже в «Торосе» (фарм-клуб в ВХЛ, команда, где играет резерв). Молодежи мало доверяют – важен результат.
Сезон стартует 1 сентября вечером. 2 сентября начинает «Салават»: первые игры пройдут в гостях против «Динамо» (2.09), «Северстали» (4.09), «Локомотива» (6.09) и СКА (8.09). 12 сентября – первый домашний матч против «Торпедо».
«Зеленое дерби» пройдет в регулярном сезоне (по итогам которого составляются пары в матчах навылет) четырежды:
14 сентября 2018 «Салават Юлаев» - «Ак Барс»
18 октября 2018 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»
4 января 2019 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»
20 февраля 2019 «Салават Юлаев» - «Ак Барс»
Полный календарь есть на сайте КХЛ, там же вы найдете обзоры старых игр и статистику.
В западной конференции однозначно доминируют СКА и ЦСКА. К ним время от времени присоединяются московское «Динамо», «Локомотив» и «Йокерит».
На Востоке сильнее всех «Ак Барс», «Металлург» и иногда «Авангард». Может стать большой командой «Автомобилист».
Обычно каждый год удивляет некогда скромная команда. Например, в 2015-м «Сибирь» играла в финале конференции (т.е., в полуфинале плей-офф), а в минувшем сезоне всех удивил «Трактор». Именно он и выбил уфимский клуб из Кубка Гагарина.
Среди защитников: Никита Нестеров (ЦСКА), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Патрик Херсли (СКА), Никита Трямкин («Автомобилист») и, конечно, Филип Ларсен из «Салавата Юлаева».
Почти везде есть классные игроки, но очевидно, большинство – в СКА и ЦСКА. На трансферном рынке они самые жадные и богатые. Лига это почти не регулирует.
БСТ показывает все игры уфимцев. КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD редко пропускают матчи «Салавата». Иногда может показать «Матч ТВ» (обычно – игры из Москвы или топ-противостояния).
Домашние матчи стартуют в 19:00 по уфимскому времени, по выходным и праздникам – в 16:30. Изредка бывают переносы на 19:30. Обычно это время является стандартным и по всей КХЛ с поправкой на часовой пояс.
Некоторые гостевые игры (с дальневосточными «Амуром» и «Адмиралом») начинаются в 12:00 уфимского времени, а игры в Братиславе и Риге будут в 22:30 по Уфе.
Онлайн лучше всего, так и бонусная система заработает. Скидки есть на пакетные билеты (на две игры разом) и на некоторые сектора (как правило, за воротами), есть скидки для студентов и пенсионеров. Полностью система скидок пока неизвестна.
В кассах билеты появляются немного позже. Сейчас серьезные очереди там бывают впритык к игре и только на особые игры.
Прекрасно! Осталось разобраться в хоккейной терминологии и освежить в памяти, как «юлаевцы» играли во время подготовки к сезону. Увидимся на арене!
Гифки найдены в группе «Салавата Юлаева» ВКонтакте.