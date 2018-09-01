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Posted 1 сентября 2018, 05:28

Published 1 сентября 2018, 05:28

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Начинается сезон КХЛ: Что надо знать начинающему болельщику?

1 сентября 2018, 05:28
Сюжет
Болеем за наших
Где смотреть? Кто в «Салавате» самый крутой? Когда игра с «Ак Барсом»? Медиакорсеть отвечает на самые важные вопросы для новичков.

1. Хочу начать смотреть игры. Как поживает «Салават»?

За командой нескучно следить – могут как отыграть отставание в три гола, так и пропустить три на последней минуте. После чемпионства в 2011-м году Уфа еще два раза играла в полуфиналах (2014, 2016), но обычно – без особых успехов. В прошлый раз выбыли в четвертьфинале.

По составу и финансам «СЮ» в лидерах. Каждый раз причины вылета разные. В прошлом сезоне не хватало сыгранности и взаимопонимания команды и тренера. Плюс не так много хоккеистов, кроме иностранцев, могли изменить ход игры.

2. Кто сейчас лидер команды и куда пропал Радулов?

После Уфы Александр Радулов еще раз выходил в финал Кубка Гагарина с ЦСКА, а потом вернулся за океан и там у него все здорово. Играет за «Даллас Старз», лидер команды.

Главная звезда «Салавата Юлаев» – шведский нападающий Линус Умарк, номер 67. Умный и изобретательный игрок. На YouTube достаточно моментов его игры (например: раз, два, три). Еще он ругался русским матомне раз), говорил по-башкирски, поджигал клюшку на Матче Звезд и троллил народ в интервью (в «Ак Барсе» его не любят). Хороший парень, словом.

3. Как насчет российских игроков?

Присмотритесь к Владимиру Ткачеву (№19). В 22 года, один из самых перспективных молодых крайних нападающих в КХЛ. Ткачев хорошо видит площадку и владеет клюшкой, поэтому ему удаются эффектные сольные проходы к вратарю соперника (в плей-офф и за «молодежку»).

Григорий Панин (№11) один из самых жестких и боевитых защитников в стране, хотя может конструктивно и даже нагло сыграть в атаке. За пределами льда он простой и открытый. Ведет главный хоккейный Инстаграм в КХЛ. Придумал захвативший лигу «Ведро-челлендж» и так же с помощью соцсетей выступил инициатором матча на дворовой коробке. Через его страницу вы найдете и других «юлаевцев» онлайн (например, нападающего Антона Бурдасова или вратаря Юху Метсолу). Лайк, подписка!

4. Расскажите про уфимцев в составе. Есть местные?

Ни одного уроженца Уфы в «Салавате» нет. В КХЛ их вообще всего семь, например, Алексей Василевский из «Автомобилиста». Есть тренер Николай Цулыгин, впервые вставший на пост главного тренера.

Играет один выпускник «юлаевской» спортшколы, уроженец Иваново Станислав Гареев (№94). Неплохой защитник, пусть и не слишком популярен. Ему 24 года, его рост 191 см и он играет «классического» игрока обороны: отбирает шайбу, толкается, мешает чужой атаке. Забрасывает раз в год.

Нападающий Максим Майоров (№16) родился в Узбекистане, но почти там не жил. Начинал в Уфе, но закончил казанскую школу. Фактически он из Нижегородки.

Школа и молодежная команда «Толпар» выращивают не так много классных игроков, а еще им часто не дают шанса даже в «Торосе» (фарм-клуб в ВХЛ, команда, где играет резерв). Молодежи мало доверяют – важен результат.

5. Когда начинаются игры и когда матч с «Ак Барсом»?

Сезон стартует 1 сентября вечером. 2 сентября начинает «Салават»: первые игры пройдут в гостях против «Динамо» (2.09), «Северстали» (4.09), «Локомотива» (6.09) и СКА (8.09). 12 сентября – первый домашний матч против «Торпедо».

«Зеленое дерби» пройдет в регулярном сезоне (по итогам которого составляются пары в матчах навылет) четырежды:

14 сентября 2018 «Салават Юлаев» - «Ак Барс»

18 октября 2018 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»

4 января 2019 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»

20 февраля 2019 «Салават Юлаев» - «Ак Барс»

Полный календарь есть на сайте КХЛ, там же вы найдете обзоры старых игр и статистику.

6. Какие команды сильные?

В западной конференции однозначно доминируют СКА и ЦСКА. К ним время от времени присоединяются московское «Динамо», «Локомотив» и «Йокерит».

На Востоке сильнее всех «Ак Барс», «Металлург» и иногда «Авангард». Может стать большой командой «Автомобилист».

Обычно каждый год удивляет некогда скромная команда. Например, в 2015-м «Сибирь» играла в финале конференции (т.е., в полуфинале плей-офф), а в минувшем сезоне всех удивил «Трактор». Именно он и выбил уфимский клуб из Кубка Гагарина.

7. Каких игроков надо знать? Давайте с видео!

Есть экс-звезда НХЛ Павел Дацюк (СКА), известны нападающие Никита Гусев (СКА), Найджел Доус («Автомобилист), Кирилл Капризов (ЦСКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Сергей Мозякин («Металлург»), Владимир Ткачев («Ак Барс»). Да, тезка уфимского Ткачева. Умарк, наконец!

Среди защитников: Никита Нестеров (ЦСКА), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Патрик Херсли (СКА), Никита Трямкин («Автомобилист») и, конечно, Филип Ларсен из «Салавата Юлаева».

Вратари: Микко Коскинен (СКА), Алексей Красиков («Сибирь»), Доминик Фурх («Северсталь»), Василий Кошечкин («Металлург»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»), Александр Еременко («Динамо»). Юха Метсола тоже в порядке.

Почти везде есть классные игроки, но очевидно, большинство – в СКА и ЦСКА. На трансферном рынке они самые жадные и богатые. Лига это почти не регулирует.

8. Где и во сколько обычно показывают матчи?

БСТ показывает все игры уфимцев. КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD редко пропускают матчи «Салавата». Иногда может показать «Матч ТВ» (обычно – игры из Москвы или топ-противостояния).

Домашние матчи стартуют в 19:00 по уфимскому времени, по выходным и праздникам – в 16:30. Изредка бывают переносы на 19:30. Обычно это время является стандартным и по всей КХЛ с поправкой на часовой пояс.

Некоторые гостевые игры (с дальневосточными «Амуром» и «Адмиралом») начинаются в 12:00 уфимского времени, а игры в Братиславе и Риге будут в 22:30 по Уфе.

9. Хочу на матч. Где брать билеты, какие есть скидки?

Онлайн лучше всего, так и бонусная система заработает. Скидки есть на пакетные билеты (на две игры разом) и на некоторые сектора (как правило, за воротами), есть скидки для студентов и пенсионеров. Полностью система скидок пока неизвестна.

В кассах билеты появляются немного позже. Сейчас серьезные очереди там бывают впритык к игре и только на особые игры.

10. Я готов! Жду первых матчей!

Прекрасно! Осталось разобраться в хоккейной терминологии и освежить в памяти, как «юлаевцы» играли во время подготовки к сезону. Увидимся на арене!

Гифки найдены в группе «Салавата Юлаева» ВКонтакте.

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