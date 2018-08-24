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В Уфе во второй раз пройдет День 1000 музыкантов

24 августа 2018, 10:07
Он состоится 25 августа в уфимском амфитеатре у Конгресс-холла.

25 августа в Уфе во второй раз пройдет масштабный музыкальный флешмоб – День 1000 музыкантов. Уфимский амфитеатр (парк "Ватан") ждет гостей и музыкантов с 14.00. Музыканты будут развлекать публику до 21.00.

Впервые День 1000 музыкантов прошел 26 августа 2017 года, тогда в уфимском амфитеатре собрались более 500 музыкантов с инструментами (барабанщики с установками, бас- и электрогитаристы, вокалисты). Все вместе они синхронно исполнили известные хиты. Мероприятие за день посетили тысячи зрителей.

В этом году формат останется прежним, и всю площадь внутри амфитеатра займут музыканты с инструментами. Определены три песни, которые исполнят в День 1000 музыкантов: Кино - Группа крови, Nirvana - Smells Like Teen Spirit, AC/DC - It's a Long Way to the Top.

Кроме того, в течение дня участники сыграют рок-хиты прошлого года (Joan Jett – I Love Rock N Roll и Blur – Song 2). Также, в этом году предусмотрен отельный сет с кавер-версиями выбранных участниками песен, которые они, по желанию, могут подготовить заранее. Каждый участник решает для себя сам, хочет ли он исполнить ту или иную композицию вместе со всеми.

Кроме того, в этом году на главной сцене амфитеатра выступят молодые коллективы. Это пять групп, каждая из которых исполнит сет из треков собственного сочинения: Sahara Camels, Emigstation, 25 кадр, First Original Reason, Afalina Dreams.

Гостей музыкального флешмоба ждет множество активностей, розыгрышей и мастер-классов от партнеров мероприятия. Вот программа Дня 1000 музыкантов.

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