В Уфе во второй раз пройдет День 1000 музыкантов

Кроме того, в течение дня участники сыграют рок-хиты прошлого года (Joan Jett – I Love Rock N Roll и Blur – Song 2). Также, в этом году предусмотрен отельный сет с кавер-версиями выбранных участниками песен, которые они, по желанию, могут подготовить заранее. Каждый участник решает для себя сам, хочет ли он исполнить ту или иную композицию вместе со всеми.