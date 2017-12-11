«16 дней против насилия»: в Уфе феминистки провели флешмоб в центре города

- В эти дни во всем мире проводятся различные мероприятия, посвященные проблеме домашнего насилия в отношении женщин, - рассказала Медиакорсети Тансулпан. – Данное мероприятие с плакатами является фотоакцией, а не пикетом, поскольку мы понимали, что наша аудитория - это не прохожие, а все-таки пользователи Сети. Всего в акции приняли участие шесть активисток Башфема. К критике мы готовы всегда, и это даже хорошо, потому что любая новая идея не всегда принимается положительно. Мы и ранее получали угрозы в свой адрес. Нашу акцию также поддержали в соцсетях и представители феминистских организаций из других регионов страны.