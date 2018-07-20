mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны треки для разучивания ко Дню 1000 музыкантов в Уфе (25 августа)

20 июля 2018, 17:13
Сотни "диванных" и профессиональных гитаристов, басистов, ударников и вокалистов соберутся в конце августа в Уфимском амфитеатре, чтобы сыграть три культовые композиции в составе крупнейшей рок-группы России. Шотландскую волынку на композиции AC/DC могут заменить кураем.

Организаторы музыкального флешмоба День 1000 музыкантов объявили список треков, которые будут синхронно исполняться участниками 25 августа 2018 года в Уфимском амфитеатре. Решение провести D1000M во второй раз, по словам инициатора проекта - медиаменеджера, меломана и рок-энтузиаста Станислава Челнынцева, пришло после успеха первого флешмоба, который собрал рок-музыкантов из 35 городов страны в августе прошлого года.

Сет-лист второй в истории кавер-концерт крупнейшей рок-группы России будет состоять из двух мировых хитов и одного отечественного гимна поколения перемен:

- AC/DC - It's A Long Way To The Top

- Nirvana - Smells Like Teen Spirit

- Кино - Группа Крови

Треки на такие флешмобы подбираются из числа хорошо звучащих при массовом синхронном исполнении. В одном из заявленных треков группой AC/DC в оригинале использована шотландская волынка, которую вполне можно заменить башкирской национальной флейтой - кураем, предположили в штабе проведения флешмоба.

Этот проект проводится уже второй раз: это была первая удавшаяся крупная попытка реализовать проект Rockin 1000, изобретенный в 2015 году итальянским меломаном Фабио Зафаниньи, с целью призвать мировую группу Foo Fighters в небольшой городок Чезена. После исполнения огромной толпой вооруженных инструментами музыкантов хита Learn To Fly, группа увидела ролик, растрогалась, приехала и дала концерт в городке.

Для того, чтобы участвовать в масштабной акции организаторы предлагают ритм-гитаристам, басистам, ударникам и вокалистам с любым уровнем подготовки оставить свои данные на регистрационном сайте d1000m.com и принести на электрифицированную площадку необходимые инструменты с усилителями. Как правило, самодеятельные участники флеш-моба следуют за цифровым метрономом и группами-хедлайнерами которые дирижируют этим действом со сцены.

Материалы по теме
Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концертВ Уфе в августе пройдет очередной «День 1000 музыкантов»
#Новости#Рок-музыка#Шамиль Валеев#Культура
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04