Стали известны треки для разучивания ко Дню 1000 музыкантов в Уфе (25 августа)

Для того, чтобы участвовать в масштабной акции организаторы предлагают ритм-гитаристам, басистам, ударникам и вокалистам с любым уровнем подготовки оставить свои данные на регистрационном сайте d1000m.com и принести на электрифицированную площадку необходимые инструменты с усилителями. Как правило, самодеятельные участники флеш-моба следуют за цифровым метрономом и группами-хедлайнерами которые дирижируют этим действом со сцены.