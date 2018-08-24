В Башкирии подвели первые итоги программы по повышению производительности труда

Об этом на заседании правительства по итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года сообщил заместитель премьер-министра – министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев. Заседание провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Евгений Гурьев напомнил, что Башкирия в числе семи пилотных регионов является участником федеральной программы по повышению производительности труда, в которую вошли 16 республиканских предприятий. На двух из них уже удалось вдвое увеличить скорость производственного цикла, полностью исключить сверхурочные работы, снизить межоперационные запасы. Рост производительности превысил пять процентов.
Следующим шагом должно стать увеличение производительности труда в целом по республике на пять процентов в год, а также расширение количества участников программы.
Вице-премьер отметил также, что промышленный сектор республики в первом полугодии 2018 года в целом продемонстрировал положительные результаты. Так, индекс промышленного производства составил 103,1 процента.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что промышленное производство региона развивается темпами, опережающими средние по стране.
– Основной целевой ориентир для Башкортостана – постоянно быть в десятке регионов-лидеров страны. Потенциал, ресурсы для этого у нас есть, – сказал Рустэм Хамитов. – Результаты первого полугодия в целом подтверждают эффективность реализуемой нами политики. В республике обеспечена положительная макроэкономическая динамика, сохранена финансовая устойчивость. Во многих отраслях достигнуты значимые успехи.