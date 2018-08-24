В Башкирии подвели первые итоги программы по повышению производительности труда

– Основной целевой ориентир для Башкортостана – постоянно быть в десятке регионов-лидеров страны. Потенциал, ресурсы для этого у нас есть, – сказал Рустэм Хамитов. – Результаты первого полугодия в целом подтверждают эффективность реализуемой нами политики. В республике обеспечена положительная макроэкономическая динамика, сохранена финансовая устойчивость. Во многих отраслях достигнуты значимые успехи.