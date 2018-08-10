Рустэм Хамитов: Башкирия входит в десятку регионов-лидеров по объёмам строительства

Республика Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров России по объёмам строительных работ. Об этом 9 августа в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя, сообщил Рустэм Хамитов.
– В целом по объёму строительных работ республика всегда входила и будет входить в десятку крупнейших регионов страны, – сказал он. – Кроме жилья и производственных объектов, у нас ведётся строительство газовых сетей, других промышленных объектов. Конечно же, мы будем продолжать наращивать строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Только в прошлом году у нас открылось девять новых школ и 16 детских садов.
Всего, по данным Башстата, с начала года в республике введено в эксплуатацию 114 жилых зданий и 263 здания нежилого назначения. Среди социальных объектов введены детские сады, одно учреждение культуры клубного типа, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, спортивный зал, торгово-развлекательный центр площадью 12 тысяч кв м, торгово-офисный центр площадью 408 кв м. Также введено в действие 46,8 км газовых сетей, 39,8 км водопровода.