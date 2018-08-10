mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов: Башкирия входит в десятку регионов-лидеров по объёмам строительства

10 августа 2018, 12:05
В Башкирии наградили лучших представителей строительной отрасли.

Республика Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров России по объёмам строительных работ. Об этом 9 августа в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя, сообщил Рустэм Хамитов.

– В целом по объёму строительных работ республика всегда входила и будет входить в десятку крупнейших регионов страны, – сказал он. – Кроме жилья и производственных объектов, у нас ведётся строительство газовых сетей, других промышленных объектов. Конечно же, мы будем продолжать наращивать строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Только в прошлом году у нас открылось девять новых школ и 16 детских садов.

Всего, по данным Башстата, с начала года в республике введено в эксплуатацию 114 жилых зданий и 263 здания нежилого назначения. Среди социальных объектов введены детские сады, одно учреждение культуры клубного типа, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, спортивный зал, торгово-развлекательный центр площадью 12 тысяч кв м, торгово-офисный центр площадью 408 кв м. Также введено в действие 46,8 км газовых сетей, 39,8 км водопровода.

Материалы по теме
В Белебее началось строительство детского сада к 100-летию БашкортостанаБашГУ выделили 297,15 млн рублей на строительство общежитияЦены на жилье из-за новых правил в строительстве вырастут - эксперты
#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48