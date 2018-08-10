Рустэм Хамитов: Башкирия входит в десятку регионов-лидеров по объёмам строительства

– В целом по объёму строительных работ республика всегда входила и будет входить в десятку крупнейших регионов страны, – сказал он. – Кроме жилья и производственных объектов, у нас ведётся строительство газовых сетей, других промышленных объектов. Конечно же, мы будем продолжать наращивать строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Только в прошлом году у нас открылось девять новых школ и 16 детских садов.