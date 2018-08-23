Роспотребнадзор отменил карантин по кори в двух районах Башкирии

Напомним, накануне нового учебного года на дверях учебных заведений республики появились объявления для родителей о том, что их ребенок не будет в школу без прививки от кори. А все потому, что 3 июля врио главного санитарного врача республики подписала постановление о проведении противоэпидемических мероприятий на период подъема заболеваемости корью. За месяц в республике было выявлено 12 случаев заболевания. В приложении к документу имеется План, который в пункте 2.1 предписывает руководителям учебных заведений применить «Временный отказ в приеме учащихся», если у них нет документального подтверждения сделанной прививки.