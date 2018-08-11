Уфимский врач назвал причины распространения кори в Башкирии

Торакальный хирург Евгений Ионис на своей странице в соцсети сообщил, что в настоящее время у врачей «есть чёткое указание больных в плановом порядке без справки о наличии прививки от кори не госпитализировать».
Он также отметил, что это решение обосновано, так как прививки от кори помогают прервать цепочку распространения инфекции. «Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путём – по воздуху. Через кашель, чих, да и просто при разговоре. Если прослойка привитых достаточна, то цепочка распространения инфекции обрывается – не становятся привитые звеном в распространении инфекции», – рассказал врач.
Евгений Ионис призвал родителей делать детям прививки. Он отметил, что «не привитые дети – это беда», так как подхватывают эту инфекцию «влёт».
Напомним, в последнее время в Уфе участились случаи заболевания корью. По информации Роспотребнадзора РБ, в период с 18 июня по 6 августа 2018 года зарегистрировано 22 случая заболевания корью в Уфе, Уфимском, Иглинском, Чишминском и Кармаскалинском районах. Среди заболевших – 13 детей и 9 взрослых.