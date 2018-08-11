Уфимский врач назвал причины распространения кори в Башкирии

Он также отметил, что это решение обосновано, так как прививки от кори помогают прервать цепочку распространения инфекции. «Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путём – по воздуху. Через кашель, чих, да и просто при разговоре. Если прослойка привитых достаточна, то цепочка распространения инфекции обрывается – не становятся привитые звеном в распространении инфекции», – рассказал врач.