mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимский врач назвал причины распространения кори в Башкирии

11 августа 2018, 13:13
Врач из Башкирии предупредил, что сегодня без прививки от кори плановая госпитализация пациентов запрещена.

Торакальный хирург Евгений Ионис на своей странице в соцсети сообщил, что в настоящее время у врачей «есть чёткое указание больных в плановом порядке без справки о наличии прививки от кори не госпитализировать».

Он также отметил, что это решение обосновано, так как прививки от кори помогают прервать цепочку распространения инфекции. «Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путём – по воздуху. Через кашель, чих, да и просто при разговоре. Если прослойка привитых достаточна, то цепочка распространения инфекции обрывается – не становятся привитые звеном в распространении инфекции», – рассказал врач.

Евгений Ионис призвал родителей делать детям прививки. Он отметил, что «не привитые дети – это беда», так как подхватывают эту инфекцию «влёт».

Напомним, в последнее время в Уфе участились случаи заболевания корью. По информации Роспотребнадзора РБ, в период с 18 июня по 6 августа 2018 года зарегистрировано 22 случая заболевания корью в Уфе, Уфимском, Иглинском, Чишминском и Кармаскалинском районах. Среди заболевших – 13 детей и 9 взрослых.

Материалы по теме
В России наблюдается эпидемия смертельных инфекцийВ мэрии Уфы опровергли слухи об эпидемии в детсаду
#Новости#Эпидемии#Роспотребнадзор#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48