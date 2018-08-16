В Башкирии антипрививочники не дают сделать вакцину от кори более 900 детям

- Если по данным на 1 января 2018 года были не привиты от кори 287 детей, то сейчас это количество значительно снизилось, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ. – Сделали прививки больше 66,4% детей. Из взрослых также добровольно сделали прививки от кори немало жителей республики: из 842 человек, которые были не привиты в начале года, прививки сделали 96,5%