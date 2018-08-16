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В Башкирии антипрививочники не дают сделать вакцину от кори более 900 детям

16 августа 2018, 10:29
При этом вспышка заболевания помогла образумить уже около 1700 упрямых родителей.

В Башкирии сегодня остаются не привитыми от кори больше 900 детей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики, причинами отказов от вакцинирования являются как медицинские противопоказания, так и упорство родителей.

- Если по данным на 1 января 2018 года были не привиты от кори 287 детей, то сейчас это количество значительно снизилось, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ. – Сделали прививки больше 66,4% детей. Из взрослых также добровольно сделали прививки от кори немало жителей республики: из 842 человек, которые были не привиты в начале года, прививки сделали 96,5%

Напомним, с 18 июня по 6 августа в Башкирии были зафиксированы уже 22 случая заражения корю. 13 из них — дети. Вспышки заболевания зарегистрированы в Уфе, Уфимском, Иглинском, Чишминском и Кармаскалинском районах.

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