«Нет по религиозным причинам»: Мамы из Башкирии рассказали о прививках от кори

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в Башкирии сделали прививки от кори более 66,4% детей. Еще 900 детей остаются не привитыми. Причины отказов – либо противопоказания, либо нежелание родителей. Почему родители, несмотря на эпидемию и смерть детей от опасной болезни, не хотят идти на вакцинацию?
Гульшат Байзигитова, мама трех детей, с. Шамонино Уфимского района:
- Я сама боюсь прививок, но детей прививаю от кори обязательно – не могу брать на себя такую ответственность. У нас немного прививок, но от кори есть. Ведь не знаешь, чего ждать. В Башкирии кто только не живет, каких только болезней нет. Чтобы не пугаться, стараюсь читать меньше (в сети) о негативных случаях.
Свое мнение о прививках не могу сказать, но для себя решила, что буду прививать своих детей после пяти лет. Конечно есть риск, особенно когда встречаешь или слышишь о детях, которые после прививки инвалидами стали... Страшно.
Если бы врачи как-то доскональный осмотр делали бы, прежде чем привить. Я своего больного ребенка, например, не дам уколоть. Прививаю, только когда он полностью здоров.
Ирина Самойлова, мама трех детей, г. Стерлитамак:
- Я сама привитая от кори и не против этой прививки. Я против того, как это делается: обычно массово, никого толком не проверяют, индивидуальный подход – нет, не слышали. Ладно, если у ребенка сильный организм. А если нет?
У меня вот дочка росла здоровой, а после прививки заболела аутизмом. Я, конечно, не смогла это доказать. После нее еще двое родились, им отказалась делать прививки, растут здоровыми.
Карина Байрамгалина, мама двух детей, г.Учалы:
- Обеим делаю все прививки, которые рекомендует участковый педиатр. Нас заранее предупреждают, записываемся и идем, сама специально за календарем прививок не слежу.
Считаю, что дети так же, как и их родители, должны быть обязательно привиты, так как ребенок постоянно находится в окружении множества людей: в садике, на занятиях в спортивной секции и т.д. и велик риск заражения вирусными инфекциями, в частности корью. А вакцинация, в свою очередь, позволяет избежать осложнений или вовсе не заразиться.
Сумбуль Исмагилова, мама мальчика-инвалида, г. Уфа:
- В два года я привила своего сына от кори. У меня даже мыслей не было, что не надо этого делать. Чуть позднее выяснилось, что у моего сына есть проблемы со здоровьем. На данный момент – он инвалид. У него грубая задержка речевого развития из-за органического поражения головного мозга – родился в 30-31 неделе.
Даже не знаю, почему невролог дал разрешение на прививку. Если бы диагноз был мне известен, я бы отказалась от прививки – таким как он, это нежелательно.
Шамиль – наш единственный ребенок. Хотим еще одного, но у меня не получается забеременеть.
Гульнара Семенова, мама близнецов, Архангельский район:
- Когда педиатр сказала о необходимости прививок, я начала много читать об этом. В разных источниках писали по-разному. Один момент передумала делать их, но муж уговорил. Он просто сказал: «Вспомни кого-нибудь, кто умер от прививки». Я не вспомнила. Свекровь тоже настояла на прививках.
Мои мальчики в этом году в школу пойдут, тьфу-тьфу, с ними все прекрасно. Слышала об эпидемии кори в Башкирии. Несколько лет назад ребенок моей знакомой заболел корью. Хорошо, что я послушалась мужа и его маму – наши дети, надеюсь, не заболеют.
Мариям Гималова, мама девочки, г.Уфа:
- Я не прививала своего ребенка. Я читала, что у вакцин много побочных эффектов, которые приводят к инвалидности, вредные вещества, откладываются в организме. Там содержатся антифриз, фенол, формальдегиды, тяжелые металлы их соединения и консерванты.
Мой муж против вакцинации по религиозным убеждениям. В более чем 23 вакцинах содержатся продукты распада клеток, белков и ДНК из абортированных младенцев. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии/полиомиелита/гипатита Б комбо, ветряной оспы, кори, бешенства, кори/краснухи/паротита, ветрянки и др.
Зарина Абдуллина, мама двух детей, г. Уфа:
- Деткам моим 6 лет и 3 года. У обоих с рождения одинаковые проблемы по неврологии были. В роддоме прививки ставили обоим, далее медотвод от невролога. Поэтому тема прививок пока не касалась нас. Когда со старшим медотвод сняли в 2 года, у иммунолога поставили импортную тетраксим (это АКДС). Далее должны были поставить инфанрикс, но как раз в то время появились проблемы с поставками импортных вакцин. В общем, всё это дело затянулось, отечественные вместо импортных ставить не хотела. Но и уже сомневаться начала, стоит ли вообще делать.
Услышав разные не очень хорошие истории от реальных людей, еще больше засомневалась. В прошлом году у дочери после обычного орви было осложнение в виде реактивного артрита, ребенок не мог просто наступить на ногу. Вылечились, но тогда поняла, что это значит у нее слабое место. И ведь никто не гарантирует, сделай я ей прививку, что у нее не будет побочки в виде артрита.
Я придерживаюсь такого мнения: каждый родитель берет на себя ответственность в любом случае. И родитель сам должен знать своего ребенка, как возможно он отреагирует на вакцину.
Я своим детям даю хорошие витамины и омегу, за здоровьем слежу. И насчет своих детей говорю так: не хочу, чтоб им вводили химию.
Многие, кто защищает вакцинацию говорят: "Нам делали, все же нормально". Я, например, не скажу, что у нашего поколения идеальное здоровье. То же самое у наших родителей (их тоже прививали). Сейчас очень много онкологии, в том числе детской. Наверно стоит задуматься.
Что думает об этом сами врачи? Как мы писали ранее, торакальный хирург Евгений Ионис выразил свое мнение о прививках в соцсетях. «Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путём – по воздуху. Через кашель, чих, да и просто при разговоре. Если прослойка привитых достаточна, то цепочка распространения инфекции обрывается – не становятся привитые звеном в распространении инфекции», – рассказал врач.
Медиакорсеть узнала мнения и других врачей:
Марсель Туйгунов, доктор медицинских наук, профессор БГМУ, микробиолог-иммунолог:
- Люди начали сомневаться в необходимости прививок в последние 50 лет из-за западной пропаганды. В результате мы сегодня наблюдаем эпидемию кори. Конечно, нельзя исключать завозные варианты кори – местные заражаются от приезжих из стран Средней Азии. В первую очередь, в группе риска оказываются не привитые дети.
Прежде чем первично прививать, педиатры должны брать анализы и тщательно проверить здоровье ребенка. Если есть противопоказания, к примеру, невролога, то прививка откладывается. В целом, прививка от этой болезни переносится легко.
Бывают очень ослабленные дети. Если привить такого ребенка вакциной из живых микробов, вместо иммунитета ребенок может получить болезнь.
Ильдар Ахмедьянов, врач Абзелиловской районной больницы:
- Я вообще не понимаю родителей, которые не прививают своих детей. Вообще я бы сделал это в принудительном порядке без согласия родителей.
А по поводу осложнений, любая медицинская процедура имеет риски осложнения. Точно так же как эти родители себе сделают какое-нибудь тату и могут заработать гепатит, а его можно не подхватить, если привиться от него.
Вероятность, что ребенок станет инвалидом из-за кори намного меньше, чем он заболеет корью.