«Нет по религиозным причинам»: Мамы из Башкирии рассказали о прививках от кори

- Деткам моим 6 лет и 3 года. У обоих с рождения одинаковые проблемы по неврологии были. В роддоме прививки ставили обоим, далее медотвод от невролога. Поэтому тема прививок пока не касалась нас. Когда со старшим медотвод сняли в 2 года, у иммунолога поставили импортную тетраксим (это АКДС). Далее должны были поставить инфанрикс, но как раз в то время появились проблемы с поставками импортных вакцин. В общем, всё это дело затянулось, отечественные вместо импортных ставить не хотела. Но и уже сомневаться начала, стоит ли вообще делать.