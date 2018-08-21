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Житель Башкирии сжег заживо в собственном доме свою семью

21 августа 2018, 16:58
В Башкирии будут судить 24-летнего жителя Белорецка, который устроил пожар в доме, где спала его семья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, у обвиняемого были сложные отношения с родственниками. В ноябре прошлого года после ссоры он поджог дом, в котором спали его четверо членов семьи. В результате происшествия, трое человек погибли в огне, спастись удалось только одному. Отмечается, что один из членов семьи был очень сильно болен и не мог передвигаться самостоятельно.

Мужчина свою вину признал частично. Его обвиняют в убийстве общеопасным способом и покушении на его совершение (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), а также умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

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