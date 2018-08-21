Житель Башкирии сжег заживо в собственном доме свою семью

По версии следствия, у обвиняемого были сложные отношения с родственниками. В ноябре прошлого года после ссоры он поджог дом, в котором спали его четверо членов семьи. В результате происшествия, трое человек погибли в огне, спастись удалось только одному. Отмечается, что один из членов семьи был очень сильно болен и не мог передвигаться самостоятельно.