Житель Ишимбая убил двоих человек из-за трех тысяч рублей

Как сообщает следком РБ, убийство произошло во время распития алкогольных напитков в одной из квартир Ишимбая. В ходе мероприятия между обвиняемым и хозяином дома произошел конфликт, так как последний отказался внести плату за покупку новой порции алкоголя.
В результате обвиняемый избил хозяина, нашел его банковскую карту и выпытал PIN-код. После этого он снял в банкомате около 3 тыс. рублей, затем вернулся в квартиру и устроил там поджог. В результате пожара два человека скончались от отравления угарным газом.
Жителя Ишимбая признали виновным по пунктами «а», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.