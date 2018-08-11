Житель Ишимбая убил двоих человек из-за трех тысяч рублей

В результате обвиняемый избил хозяина, нашел его банковскую карту и выпытал PIN-код. После этого он снял в банкомате около 3 тыс. рублей, затем вернулся в квартиру и устроил там поджог. В результате пожара два человека скончались от отравления угарным газом.