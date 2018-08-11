mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Ишимбая убил двоих человек из-за трех тысяч рублей

11 августа 2018, 13:55
Верховный суд РБ вынес 29-летнему мужчине приговор за двойное убийство.

Как сообщает следком РБ, убийство произошло во время распития алкогольных напитков в одной из квартир Ишимбая. В ходе мероприятия между обвиняемым и хозяином дома произошел конфликт, так как последний отказался внести плату за покупку новой порции алкоголя.

В результате обвиняемый избил хозяина, нашел его банковскую карту и выпытал PIN-код. После этого он снял в банкомате около 3 тыс. рублей, затем вернулся в квартиру и устроил там поджог. В результате пожара два человека скончались от отравления угарным газом.

Жителя Ишимбая признали виновным по пунктами «а», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Материалы по теме
В Уфе удалось поймать водителя, который сбил насмерть подросткаВ Уфе водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку
#Новости#Следком#Убийство#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48