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Рустэм Марданов: Часть объектов к 100-летию Башкирии будут сданы в 2020 году

20 августа 2018, 11:48
Премьер-министр республики сообщил об этом на оперативном совещании правительства.

Сегодня премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов провел оперативное совещание правительства. На нем он сообщил о работе по подготовке к празднованию 100-летия Республики Башкортостан.

- Нам предстоит принять расширенный план мероприятий с привлечением министерств, ведомств, муниципалитетов и крупных предприятий, - сказал Рустэм Марданов. – Ничего важного и эпохального не должно пройти мимо внимания.

При этом часть мероприятий начнется уже в декабре 2018 года, сказал он.

Премьер-министр рассказал о программе «100 проектов к 100-летию Республики Башкортостан». По его словам, 17 объектов из этой программы уже введено, 15 – введут до конца этого года, всего в этой программе 110 объектов.

- Основная часть объектов откроется в 2019 году, - сказал Рустэм Марданов. – А некоторые перейдут на 2020 год, наиболее крупные и сложные, которые требуют длительного времени согласно правилам и процедурам проведения тендеров.

Также он сообщил, что принято решение о единой координации всей подготовительной работы к юбилею с использованием возможностей офис-группы, которая ранее вела подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Уфе.

Рустэм Марданов напомнил, что контролировать ход реализации проектов из юбилейной программы стоимостью более одного миллиарда рублей будут вице-премьеры, за проектами с объемом финансирования от 300 до 500 млн руб будут закреплены министры, а за объектами с меньшим объемом финансирования - их заместители.

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