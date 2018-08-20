Рустэм Марданов: Часть объектов к 100-летию Башкирии будут сданы в 2020 году

Рустэм Марданов напомнил, что контролировать ход реализации проектов из юбилейной программы стоимостью более одного миллиарда рублей будут вице-премьеры, за проектами с объемом финансирования от 300 до 500 млн руб будут закреплены министры, а за объектами с меньшим объемом финансирования - их заместители.