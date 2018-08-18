За каждым недостроенным объектом к 100-летию Башкирии закрепят чиновника

По словам руководителя региона, о предстоящем большом празднике нет никакой информации в федеральных СМИ. В Уфе и в других городах Башкирии нет соответствующего оформления.
Со своей стороны Рустэм Хамитов предложил чиновникам высшего эшалона республики взять под контроль по одном объекту, приуроченных к столетию. Таких объектов, где уже начато строительство, около 50.
Подобные меры было решено принять и в отношении 30 объектов, строительство которых еще не началось.
- Это на самом деле уже становится проблемой. Время летит быстро, строители, проектировщики раскачиваются, заказчики еще не приступили по-настоящему к исполнению работ. Что мы будем делать в конце 2019 года? Приписками заниматься? Этого я не позволю. Поэтому распределение по вице-премьерам, министрам, членам правительства надо перенести в том числе и на эти объекты. Уверен, что, мобилизовавшись, мы все объекты построим. Их будет существенно больше ста. В конечном итоге сто – это для нас, как говорится, ориентир. Будет больше – еще лучше. Но мы должны с этой работой справиться, - прокомментировал Рустэм Хамитов.
Напомним, на строительство объектов к столетию республики потратят суммарно 40 млрд рублей.Эти деньги уйдут на строительства больниц, школ, инфраструктуры, в том числе палатный корпус онкологического диспансера, новый терминал международного аэропорта «Уфа», новые мосты, дороги, развязки.