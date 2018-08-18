За каждым недостроенным объектом к 100-летию Башкирии закрепят чиновника

- Это на самом деле уже становится проблемой. Время летит быстро, строители, проектировщики раскачиваются, заказчики еще не приступили по-настоящему к исполнению работ. Что мы будем делать в конце 2019 года? Приписками заниматься? Этого я не позволю. Поэтому распределение по вице-премьерам, министрам, членам правительства надо перенести в том числе и на эти объекты. Уверен, что, мобилизовавшись, мы все объекты построим. Их будет существенно больше ста. В конечном итоге сто – это для нас, как говорится, ориентир. Будет больше – еще лучше. Но мы должны с этой работой справиться, - прокомментировал Рустэм Хамитов.