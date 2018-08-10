Фильм по книге Мустая Карима выйдет к 100-летию народного поэта

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. День за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, которые их объединяют.
В военной драме главную роль сыграют 6-летний Арслан Крымчурин (дебют) и 8-летняя Марта Тимофеева, которая снималась в фильмах «Время первых», «Гоголь. Вий», «Кровавая барыня», «Легенда о Коловрате», «Он – дракон». Также в ролях – 10-летний Юсуф Рахметов (дебют), Ильгиза Гильманова (актриса Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури), Сулпан Абдрахимова (актриса Сибайского государственного башкирского театра драмы им. А.Мубарякова), народный артист РБ Рауис Загитов, актер Виталий Салий, известный по фильмам «По законам военного времени», «Выбирая судьбу», «Анка с Молдаванки», «Капитанша».
Режиссер фильма - народный артист Российской Федерации Александр Галибин («40», «Золотая рыбка»). Автор сценария - Айдар Акманов («Из Уфы с любовью», «Ловец ветра», «Адвокат»). Оператор - Михаил Агранович («В круге первом», «Романовы. Венценосная семья», «Покаяние»). Продюсер - Дмитрий Фикс («Проводник», «Трасса смерти», «Бальзаковский возраст или все мужики сво…»).
О съемках и создателях фильма
Отдаленная башкирская деревня становится миром покоя и безопасности для девочки, которая чудом уцелела в пекле войны. В роли Оксаны - юная звезда российского кино - 8-летняя Марта Тимофеева. В ее фильмографии уже 36 картин, среди которых «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Проводник» и трилогия «Гоголь». В главной роли - 6-ти летний башкирский дебютант Арслан Крымчурин.
- У нас был очень сложный кастинг, - рассказывает продюсер картины Дмитрий Фикс. - Непростая задача - найти талантливого шестилетнего ребенка, свободно говорящего на башкирском языке». «Нам очень повезло с Арсланом, - добавляет оператор Михаил Агранович. – На него интересно смотреть, у него небанальные реакции, свои краски. Он еще не испорчен кинематографом и прекрасен своей естественностью. Этот молодой актер способен удержать внимание зрителя, а это очень важно, ведь он почти в каждом кадре.
В основу фильма легла повесть «Радость нашего дома» выдающегося башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима.
- Мустай Карим – один из тех редких авторов, которому удается очень тонко передать детские чувства, - говорит режиссер фильма Александр Галибин. - Очень просто, очень ясно, при этом, перечитывая повесть второй, третий раз, начинаешь понимать, насколько глубоко он погружается в мир детства, добра и любви.
- История Оксаны и Ямиля — это история, с которой рос я сам и ещё сотни тысяч детей. Она давно ждала выхода на большой экран, - говорит учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук народного поэта Башкортостана Тимербулат Каримов. - Трепетное отношение к языку и литературной основе сценария, культуре, быту, исторической фактуре башкирской деревни, лучистые и светлые лица детей-актеров - всё это дает уверенность, что скоро вся страна увидит человеческую историю, которая учит искренности, дружбе, доброте и уважению. Думаю, на съёмочной площадке незримо присутствует сам Мустай, который направляет чистый творческий поток, давая всем участникам съемок возможность передать глубину его повести.
- Звучание башкирского языка, природа и красота этих мест – важнейшие составляющие фильма, - говорит продюсер Дмитрий Фикс. - Россия – многонациональная страна, и хочется отразить в кино всю палитру нашей культуры. Национальное кино – по сути благодатное целинное поле, которое очень интересно возделывать.
- Язык играет огромную роль в нашей картине. Нам очень хотелось, чтобы в съемках участвовали носители языка. На площадке постоянно присутствует человек, который следит и за произношением, и за мелодикой диалогов – мы очень бережно к этому относимся, - отмечает также Александр Галибин.
Съемки прошли в селе Новохасаново Белорецкого района Башкортостана, в 180 км от Уфы – одном из красивейших уголков Башкирии, на берегу реки Инзер. Недалеко от этих мест снималась сага «Вечный зов».
Деревню для съемок создатели картины выстроили заново, поскольку с 40-х годов Башкирия заметно изменилась.
- Проделана огромная работа, - отмечает художник картины Вячеслав Виданов. – Нам важно было достичь максимальной достоверности в мелочах. Мы искали детали того времени: одежду, предметы обихода, украшения, утварь – собирали всё это по людям, также нам очень помогли башкирские музеи. Надеюсь, что фильм погрузит зрителя в атмосферу того времени.
Создатели фильма надеются, что военная драма «Сестрёнка» станет фильмом для семейного просмотра, поскольку затрагивает общечеловеческие ценности.
- Верю в то, что картина станет радостью каждого дома, куда войдет, – говорит режиссер Александр Галибин. - Счастье ощущения детства, бескрайнего простора, открытия мира, той доброты, которая тебя окружает - впечатления, которые остаются на всю жизнь. Надеюсь, что зритель сможет увидеть в главном герое прежде всего себя.