Фильм по книге Мустая Карима выйдет к 100-летию народного поэта

- История Оксаны и Ямиля — это история, с которой рос я сам и ещё сотни тысяч детей. Она давно ждала выхода на большой экран, - говорит учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук народного поэта Башкортостана Тимербулат Каримов. - Трепетное отношение к языку и литературной основе сценария, культуре, быту, исторической фактуре башкирской деревни, лучистые и светлые лица детей-актеров - всё это дает уверенность, что скоро вся страна увидит человеческую историю, которая учит искренности, дружбе, доброте и уважению. Думаю, на съёмочной площадке незримо присутствует сам Мустай, который направляет чистый творческий поток, давая всем участникам съемок возможность передать глубину его повести.