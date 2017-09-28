Младенческая смертность в Башкирии: статистика пугает, реальность удручает

По официальным данным, младенческая смертность в России достигла исторического минимума. За первое полугодие 2017 года этот показатель сократился на 13,1%. Если в первом полугодии 2016 года на 1000 россиян приходилось 6,1 погибших новорожденных, то в этом году за первые полгода это число упало до 5,3. Но в Башкирии дела обстоят иначе: уровень младенческой смертности у нас вырос на 8,4%. Это значит, что на 1000 жителей приходится 7,2 умерших младенцев. Хуже результаты только в Северо-Кавказском регионе, где в целом этот показатель достиг почти 12 промилле. На фоне других регионов страны по этому показателю Башкирия тоже выглядит далеко не лучшим образом.
Медиакорсеть решила прояснить ситуацию.
Системный сбой
Если отвлечься от абстрактных процентов и обратиться к реальным данным о младенческой смертности в цифрах, то выяснится, что в первой половине текущего года в Башкирии умерли около 200 малышей в возрасте от рождения до года.
За каждым случаем стоит трагедия семьи. В нынешнем году произошла целая серия громких скандалов, связанных с гибелью младенцев в роддомах. Самым резонансным стал случай в перинатальном центре города Октябрьского, когда у молодой пары родился мертвый ребенок.
Молодые супруги Суфияновы планировали малыша несколько лет, прибегли к помощи ЭКО. На протяжении всех девяти месяцев беременность протекала нормально. Но малышу не суждено было жить. Как выяснилось позднее, ребенок погиб еще в утробе матери, как минимум, за два дня до родов. По этой причине у женщины начался воспалительный процесс, итогом срочной операции стало удаление матки и бесплодие.
Как рассказала молодая женщина, она почувствовала, что ребенок перестал шевелиться сама и просила врачей о помощи. Однако медики настояли на том, чтобы она родила сама. Кесарево сечение сделали только после того, как у женщины открылось сильное кровотечение. Пострадавшая роженица считает причиной своего несчастья безответственность врачей. Ей крупно не повезло, что попала в больницу в период мартовских праздников.
- Можно было многое сделать, если бы меня нормально смотрели в выходные дни, 8 марта, можно было бы многое предотвратить, хотя бы сохранить мой орган. А в итоге довели до того, что я осталась на всю жизнь бесплодной, и ребенка теперь даже не осталось, - рассказывала Эльнара Суфиянова журналистам позднее.
Через месяц ее лечащий врач была уволена. Кроме того, выговор за грубое обращение с пациенткой и нарушение санитарно-эпидемиологических норм получила санитарка роддома.
Эта история могла бы считаться исключением, если бы не одно обстоятельство: случай гибели ребенка Эльнары Суфияновой стал третьим с начала текущего года в данном роддоме. А это уже похоже на серьезный системный сбой.
Что и от чего зависит?
Своим мнением о ситуации с младенческой смертностью в регионе с Медиакорсетью поделилась доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева, которая с 1998 по 2007 годы работала сначала заместителем, а затем первым заместителем министра здравоохранения Башкирии и как раз курировала службу детства и родовспоможения.
- Младенческая смертность – это интегрированный показатель, отражающий качество оказываемой медицинской помощи в конкретном регионе. Для принятия управленческих решений, касающихся младенческой смертности, нужен, прежде всего, анализ. От состояния здоровья родителей, возможностей их обследования и лечения, оздоровления, подготовки к беременности и последующего деторождения зависит, каким родится малыш.
В начале 2000-х годов республика была одним из передовых субъектов России, демонстрирующих высокой уровень и качество оказываемой медпомощи женщинам и детям. Внедрение современных организационных технологий, строительство и реконструкция современных медучреждений, достаточное оснащение медоборудованием, повышение квалификации кадров, решение социально-бытовых вопросов медицинских кадров, способствовавшее их закреплению на местах, были основными мерами, принимаемыми правительством и минздравом Башкирии в 1998-2007 годах.
За обменом опытом к нам приезжали коллеги со всей России, и мы демонстрировали не только хорошую материально-техническую базу нового Республиканского перинатального центра (РПЦ – ред.) и восьми межрайонных перинатальных центров в городах республики, неонатального корпуса Республиканской детской клинической больницы (РДКБ - ред.) и детских больниц, домов ребенка, детских санаториев, роддомов, но и медиков и организаторов, добившихся улучшения показателей младенческой и материнской смертности. Темп снижения младенческой смертности за 10 лет моего руководства службой детства и родовспоможения позволил выйти на передовые позиции в России. Я уверена, что подготовленные кадры – главное условие стабилизации и тем более улучшения показателей младенческой смертности, - поделилась своим мнением Салия Мурзабаева.
- Но что мы имеем сегодня? - задалась вопросом наша собеседница. - Координирующая роль минздрава Башкирии по организации детям, беременным и роженицам, заключается в оптимизации, а вернее - в ликвидации достигнутых в предыдущие годы успехов. Например, это повсеместное сокращение коечной сети в лечебных учреждениях, преимущественно в сельской местности. А что взамен? Где стационарозамещающие технологии? А передвижная медицинская помощь? Отделения восстановительного лечения и реабилитации? Где они?
По мнению Салии Мурзабаевой, разбалансировка управления в системе здравоохранения ощущается на всех уровнях, начиная от минздрава и заканчивая больницами в регионе. Показательной в этом плане стала ситуация с объединением уфимского роддома №4 и Республиканского перинатального центра.
- Упразднена должность заместителя министра, курирующего детство и родовспоможение. Теперь один из замов курирует параллельно и детство, и взрослых. В соответствии с ведомственным приказом координация учреждений детства и родовспоможения возложена на РДКБ и РПЦ, - Салия Шарифьяновна перечислила по пунктам свои замечания. - Тем временем и в самом РПЦ идет реорганизация, которая неизменно приведет к хаосу, следует ожидать дальнейшего ухудшения показателей младенческой и материнской смертности. Это же не детский сад или школа, которые можно перевести в другое здание и продолжить обучение.
Что касается ситуации вокруг РПЦ, мое мнение, как человека, имевшего в свое время непосредственное отношение к решению подобных вопросов: для создания нового эффективно функционирующего республиканского учреждения нужно время, затраты и обучение. Муниципального значения роддом (№4) объединять с учреждением республиканского уровня, разрушая отлаженную систему службы, – это преступление. И министр здравоохранения, выполняя указания руководства республики, становится заложником предстоящих разбирательств как с общественностью, так и с руководством на федеральном уровне. Мы в свое время создали уникальную модель функционирования медико-генетического центра, как подразделения РПЦ. Все-таки при принятии решения об их реорганизации нужно было привлечь не только ученых и чиновников правительства, но и других экспертов, включая организаторов здравоохранения, специалистов-практиков.
Доказано на практике?
Не так уж часто глава минздрава Анвар Бакиров дает интервью, а ответы на официальные запросы, к сожалению, нередко сводятся к перечислению статистических данных.
Но зато когда министр здравоохранения Башкирии оказывается в роли живого собеседника – на телевидении или радио, то многие отмечают характерную деталь: зачастую его ответы по поводу причин и методов решения тех или иных вопросов сводятся к рассуждениям о целесообразности модернизации всей отрасли и применению высокотехнологичного оборудования.
Так, в текущем году сразу после ежегодной коллегии минздрава он пришел на прямой эфир на «Радио России» и вместо ответа о способах исправления ситуации с младенческой смертностью, сначала рассказал об успехах в применении такого высокотехнологичного метода, как ЭКО, а потом о снижении числа абортов, и между делом заметил, что снижение младенческой смертности наравне с этими показателями является показателем эффективности деятельности минздрава.
А вот от ответа на вопрос про оптимизацию лечебных учреждений в регионе так виртуозно уйти не удалось, но ответ получился весьма своеобразным.
- Доказано не только учеными, но и практиками, что если родильное отделение принимает меньше 400 родов в год, то фактически уровень квалификации специалистов считается недостаточным. Если женщины имеют риск патологии беременности и она родит в роддомах первого уровня (в центральных районных больницах – ред.), риск смерти младенца в 16 раз увеличивается. А если перевести на третий уровень (республиканский перинатальный центр – ред.), то риск смерти и матери, и ребенка увеличится в 30 раз. Укрупнение проводится не для того, чтобы отдалить медпомощь от сельских женщин, это подсказали практика и время, - отметил Анвар Бакиров.
По его словам, по Башкирии пока ни один роддом или родильное отделение на периферии не прекратили работу, даже если у них по статистике оказывалось недостаточно практики. Анвар Бакиров подчеркнул, что в таких малоформатных родильных отделениях должны приниматься роды без осложнений. Другое дело, что таковых в наше время становится все меньше из-за плохой экологии, роста числа старородящих (от 35 лет и старше - ред.) женщин и других факторов.
В своем недавнем официальном докладе глава Минздрава Башкирии назвал в качестве основных причин смерти детей первого года проблемы, напрямую связанные с состоянием здоровья семейных пар, а также позднее выявление пороков развития плода, что приводит к рождению детей с различными отклонениями, требующими оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В ходе очередного селекторного совещания с руководителями медицинских организаций РБ, прошедшего в конце августа текущего года, отдельно обсуждался вопрос о работе женских консультаций и роддомов.
Первый заместитель министра Назир Мингазов подчеркнул важность своевременного выявления возможных осложнений беременности и врожденных пороков развития плода, а также призвал обратить особое внимание на ведение беременности в женских консультациях и родоразрешение в соответствии с утвержденной маршрутизацией. А министр Анвар Бакиров поручил учреждениям родовспоможения третьего уровня провести мониторинг состояния всех беременных женщин, особенно находящихся в отдаленных сельских территориях.
Значит, все-таки повод для беспокойства есть?
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.