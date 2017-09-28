Младенческая смертность в Башкирии: статистика пугает, реальность удручает

По официальным данным, младенческая смертность в России достигла исторического минимума. За первое полугодие 2017 года этот показатель сократился на 13,1%. Если в первом полугодии 2016 года на 1000 россиян приходилось 6,1 погибших новорожденных, то в этом году за первые полгода это число упало до 5,3. Но в Башкирии дела обстоят иначе: уровень младенческой смертности у нас вырос на 8,4%. Это значит, что на 1000 жителей приходится 7,2 умерших младенцев. Хуже результаты только в Северо-Кавказском регионе, где в целом этот показатель достиг почти 12 промилле. На фоне других регионов страны по этому показателю Башкирия тоже выглядит далеко не лучшим образом.