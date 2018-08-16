"Зенит" под руководством Семака забил 8 мячей минскому "Динамо"

В дополнительное время, в первом экстра-тайме, минчане сумели забить гол, и такой счет их устраивал, "Зениту" необходимо было забивать еще минимум два мяча, чтобы пройти дальше. Но команда Семака сделала больше, она сумела забить еще четыре мяча. Хет-трик - на счету Артема Дзюбы, дублем отличился Роберт Мак.