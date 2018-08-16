"Зенит" под руководством Семака забил 8 мячей минскому "Динамо"

ФК "Зенит" под руководством Сергея Семака совершил настоящее футбольное чудо, обыграв на своем поле минское "Динамо" - 8:1.
После первого матча в Минске и крупного поражения (0:4) "Зениту" обязательно надо было крупно выиграть дома с большей разницей голов. В основное время игра закончилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита", при этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве.
В дополнительное время, в первом экстра-тайме, минчане сумели забить гол, и такой счет их устраивал, "Зениту" необходимо было забивать еще минимум два мяча, чтобы пройти дальше. Но команда Семака сделала больше, она сумела забить еще четыре мяча. Хет-трик - на счету Артема Дзюбы, дублем отличился Роберт Мак.
8:1 дома, и при общей разнице (8:5) "Зенит", как и "Уфа" проходит дальше в Лиге Европы.
Напомним, что Сергей Семак возглавил "Зенит" в новом сезоне, до этого он был главным тренером "Уфы".