Семак: Кроме слов благодарности есть только небольшая грусть в глазах

- Конечно, после окончания сезона всё произошло достаточно быстро, - сказал Сергей Семак журналистам. - Не ожидал, что так быстро покину Башкирию. Есть небольшая грусть: оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это всё-таки шаг вперёд. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.