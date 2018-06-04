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Семак: Кроме слов благодарности есть только небольшая грусть в глазах

4 июня 2018, 21:44
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с главным тренером ФК «Зенит».

Встреча прошла сегодня в Уфе в Доме Республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

Рустэм Хамитов поблагодарил Сергея Семака за плодотворную работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Уфа», пожелал ему успехов в новом клубе и вручил ему благодарственное письмо главы республики.

Сергей Семак в свою очередь выразил благодарность главе республики и руководству клуба за то, что поверили в него и дали возможность реализовать себя в качестве наставника такой стремительно развивающейся команды.

- Конечно, после окончания сезона всё произошло достаточно быстро, - сказал Сергей Семак журналистам. - Не ожидал, что так быстро покину Башкирию. Есть небольшая грусть: оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это всё-таки шаг вперёд. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.

- И руководству республики, и руководству футбольного клуба, и команде болельщиков хочу сказать огромное спасибо за прекрасное, непростое время, - сказал Сергей Семак. - Думаю, что не бывает простого времени или лёгких матчей. Тем не менее команда заслужила играть в квалификации Лиги Европы. Это результат общего тяжёлого ежедневного труда.

Он выразил надежду, что выход «Уфы» в Лигу Европы «послужит толчком к развитию футбола, строительству нового стадиона, улучшению инфраструктуры и вниманию со стороны болельщиков, журналистов – всех тех, кому небезразличен футбол».

- Кроме слов благодарности, есть только небольшая грусть в глазах, поделился своими чувствами Семак. - Пока ещё не понял, но, наверное, пойму, когда посмотрю из иллюминатора самолёта. Надеюсь, буду возвращаться. Есть приглашение главы республики приезжать в качестве туриста, гостя, чему я буду очень рад.

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