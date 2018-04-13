Сергей Семак вошел в ТОП-10 перспективных тренеров Европы

- Семак помогал Лучано Спаллетти, Андре Вилласу-Боасу и Мирче Луческу в «Зените» (а также Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в национальной сборной), прежде чем, наконец, занять место тренера «Уфы» в конце 2016 года. Результаты были выдающимися. 42-летний Семак считается одним из лучших кандидатов на замену Роберто Манчини в «Зените», - написали в журнале.