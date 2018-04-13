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Сергей Семак вошел в ТОП-10 перспективных тренеров Европы

13 апреля 2018, 11:34
По мнению аналитиков футбольного журнала FourFourTwo.

Аналитики авторитетного футбольного издания FourFourTwo включили главного тренера ФК «Уфа» Сергея Семака в ТОП-10 самых перспективных тренеров Европы, передает «Башинформ». Он занял восьмую строчку в рейтинге.

- Семак помогал Лучано Спаллетти, Андре Вилласу-Боасу и Мирче Луческу в «Зените» (а также Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в национальной сборной), прежде чем, наконец, занять место тренера «Уфы» в конце 2016 года. Результаты были выдающимися. 42-летний Семак считается одним из лучших кандидатов на замену Роберто Манчини в «Зените», - написали в журнале.

В прошлом сезоне под руководством Семака уфимский клуб закончил чемпионат премьер-лиги на 7-м месте, в этом сезоне пока также занимает 7-е место за пять туров до конца чемпионата.

Помимо Семака в список перспективных тренеров вошли Доменико Тедеско («Шальке»), Пабло Мачин («Жирона»), Флориан Кохфельдт («Вердер»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Иван Леко («Брюгге»), Мигел Кардозу («Риу Аве»), Луис Пимента («Броммапойкарна»), Ади Хюттер («Янг Бойз») и Кристоф Пелиссье («Амьен»).

FourFourTwo - это ежемесячный футбольный журнал, издаваемый Haymarket в Великобритании. Этот журнал издается на 17 языках, включая английский.

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