Прокуратура Башкирии: прокурор Агидели, сбивший лошадей, не был пьян

В прокуратуре Башкирии прокомментировали новость о скандальном ЧП в Калтасинском районе республики. Местный предприниматель, председатель СПК «Новый путь» из Калтасинского района Башкирии Рамиль Агзамов утверждает, что прокурор города Агидель Наиль Юсупов, будучи в нетрезвом виде за рулем автомобиля своей жены врезался в бредущих по встречной полосе лошадей, принадлежавших СПК «Новый путь». ЧП произошло еще в январе. Машина оказалась разбита, сам прокурор получил травмы – перелом носа и сотрясение мозга.
21 февраля Нефтекамским межрайонным отделом СУ Следкома РФ по РБ было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Сам Юсупов свою вину не признал и заверил, что в момент ДТП не был пьян.
Фермер написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина и Генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой разобраться в ситуации.
Добавим, что на вопросы Медиакорсеть Наиль Юсупов отвечать тогда не стал, сославшись на отсутствие всей информации. К сожалению, пока дозвониться до него нам не удалось.
- По результатам проведенной нами проверки стало известно, что прокурор в момент ДТП был трезв, этилового спирта в его крови не было обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины появления справок, вполне возможно, что они были подделаны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.
Медиакорсеть следит за развитием событий.