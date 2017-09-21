Прокуратура Башкирии: прокурор Агидели, сбивший лошадей, не был пьян

- По результатам проведенной нами проверки стало известно, что прокурор в момент ДТП был трезв, этилового спирта в его крови не было обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины появления справок, вполне возможно, что они были подделаны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.