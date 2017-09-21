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Прокуратура Башкирии: прокурор Агидели, сбивший лошадей, не был пьян

21 сентября 2017, 13:34
В прокуратуре Башкирии прокомментировали новость о скандальном ЧП в Калтасинском районе республики.

В прокуратуре Башкирии прокомментировали новость о скандальном ЧП в Калтасинском районе республики. Местный предприниматель, председатель СПК «Новый путь» из Калтасинского района Башкирии Рамиль Агзамов утверждает, что прокурор города Агидель Наиль Юсупов, будучи в нетрезвом виде за рулем автомобиля своей жены врезался в бредущих по встречной полосе лошадей, принадлежавших СПК «Новый путь». ЧП произошло еще в январе. Машина оказалась разбита, сам прокурор получил травмы – перелом носа и сотрясение мозга.

21 февраля Нефтекамским межрайонным отделом СУ Следкома РФ по РБ было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Сам Юсупов свою вину не признал и заверил, что в момент ДТП не был пьян.

Фермер написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина и Генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой разобраться в ситуации.

Добавим, что на вопросы Медиакорсеть Наиль Юсупов отвечать тогда не стал, сославшись на отсутствие всей информации. К сожалению, пока дозвониться до него нам не удалось.

- По результатам проведенной нами проверки стало известно, что прокурор в момент ДТП был трезв, этилового спирта в его крови не было обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины появления справок, вполне возможно, что они были подделаны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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