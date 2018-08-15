Черновые успехи: «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» на челябинском турнире

- Немного удаления подкосили. Переломный момент? Наверное, третий гол в раздевалку, – говорил об этой игре капитан «ястребов» Евгений Медведев. – У нас молодая и свежая команда, еще есть над чем работать. До матча с «Салаватом» надо, во-первых, восстановиться. Я не видел «Салават» еще, не знаю, как они играют. Состав обновленный. Посмотрим, что они предложат. Знаю по прошлому плей-офф, что первая тройка у них здорово играет. Ее разбили? Не знаю, надолго ли это.