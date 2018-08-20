В Уфе в Дне Болельщика будет участвовать "золотой состав" "Салавата Юлаева"

Его главной особенностью станет приезд золотого поколения игроков, которые в 2008 году под руководством Сергея Михалева завоевали титул Чемпионов России.
Организаторы уверяют, согласие посетить "День болельщика" дали почти все хоккеисты чемпионского состава. В их числе Владимир Антипов, Михал Микеска и многие другие.
Начнется мероприятие в 15-00 в фойе "Уфа-Арены". Там будут организованы различные зоны активностей. К примеру, болельщики смогут попробовать свои силы в киберхоккее или побросать шайбу в настоящие ворота. Кроме того, будут работать творческие мастерские, а партнеры хоккейного клуба разыграют ценные призы.
Пожалуй, самым интересным в фойе будет живое общение с игроками, которые в 2008 году подарили Башкортостану первую историческую победу - титул Чемпионов страны. Хоккеисты раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Причем там же будет выставлен выигранный в том памятном сезоне трофей, который остался в клубе навсегда - Кубок Чемпионов России.
В 16-00 все действо перенесется на лед "Уфа-Арены". Сначала будут чествовать ветеранов башкирского хоккея, чьи именные стяги поднимут под своды арены. После чего состоится презентация новой игровой формы нынешней команды юлаевцев и знакомство с ее составом.
Гвоздем праздника станет противостояние двух поколений хоккеистов. "Золотая" команда-2008 будет соревноваться в специальном мастер-шоу с командой сезона 2018/19. В конце этой эпичной "битвы" пройдет товарищеский матч в ограниченном по времени формате.
Отметим, что вход на "День болельщика" будет организован по билетам. Как сообщается на сайте ХК "Салават Юлаев", для владельцев абонементов “Чемпионат” зарезервированы лучшие места на центральных секторах 2 уровня.
Бесплатные пригласительные можно будет получить перед мероприятием на входе на “Уфа-Арену”, предъявив абонемент сезона 2018-2019 гг. Все остальные смогут купить билеты на День болельщика.