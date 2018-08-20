В Уфе в Дне Болельщика будет участвовать "золотой состав" "Салавата Юлаева"

Пожалуй, самым интересным в фойе будет живое общение с игроками, которые в 2008 году подарили Башкортостану первую историческую победу - титул Чемпионов страны. Хоккеисты раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Причем там же будет выставлен выигранный в том памятном сезоне трофей, который остался в клубе навсегда - Кубок Чемпионов России.