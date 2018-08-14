Сдержанный оптимизм: «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в Челябинске

Кубок Губернатора Челябинской области – один из самых ожидаемых турниров межсезонья КХЛ. Солидный состав участников, символический плей-офф и географическая близость Уфы и Челябинска – лишь часть причин. В отличие от «Трактора», «Авангарда» и «Металлурга» уфимцы этим летом почти не играли, сыграв на финских сборах только одну игру с «Трактором». И то без легионеров, так что для многих игроков предсезонные игры начались только в Челябинске.
Лето в хоккее – пора экспериментов. Главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин расщепил незыблемую тройку из Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена и Тему Хартикайнена: левым крайним форвардом стал Владимир Ткачев, а сам Умарк был призван зажечь звено с новичками: Вячеславом Основиным и Дмитрием Кугрышевым.
Строительство новой ударной тройки придется отложить – в первом периоде Кугрышев получил от рефери неожиданные 5+20 минут штрафа (большой и до конца игры) за, казалось бы, невинный хит, после которого Максим Матушкин не сумел подняться. На самом деле, все было гораздо более прозаично – у соперника из конька просто вылетело лезвие. Злая ирония – именно Матушкин оформил победный гол номинальных гостей.
Но ведь лето – пора экспериментов, не так ли? Место правого нападающего неожиданно занял молодой Владислав Лукин, вернувшийся в Башкирию в прошлом году после трех лет в Северной Америке. В сезоне Лукина бы использовали просто как затычку для места крайнего форварда, а в Челябинске он даже играл в большинстве. Спойлер: большинство у «Салавата» не заладилось. По сути, кроме последней попытки в третьем периоде похвалиться новым спецбригадам нечем. Тем не менее, он играл и был, по сути, единственным из «резервистов», получившим серьезное игровое время.
В остальном уфимцы действовали в большинстве примерно так же зыбко, как и ранее. Линус Умарк теперь не барражирует вокруг круга вбрасывания, а делает больше передач. По сути, устоявшихся составов спецбригад пока нет, а большую часть смен просто выходили первые две пятерки. Пока не очень эффективно. Для сравнения – за один свой отложенный штраф «Металлург» нанес три броска в створ, а «Салават» – ни одного за три.
Другим нападающим, игравшим больше, чем ожидалось, стал Артем Федоров. Мы уже писали об этом – конкуренция среди крайних форвардов очень высока и непонятно, кого может заменить 88-ой номер.
С «Металлургом» Федоров действовал в сочетании с Александром Кадейкиным и Антоном Бурдасовым. Тройка пока сырая, нередко передачи не получались, но ближе к третьему периоду нападающие «согрелись»: Федоров бегал, пожалуй, больше всех, Кадейкин старательно отрабатывал в обороне и грамотно действовал на подборе, а Бурдасов демонстрировал фирменный замах.
Впрочем, серьезной угрозы Бурдасову создать так и не удалось, а все свои старания Федоров перечеркнул в овертайме. Ничего не предвещало беды, уфимцы действовали первым номером, но Федоров выставил клюшку в ноги Сергею Мозякину. Через сто с лишним секунд команды уже пожимали друг другу руки и расходились по раздевалкам.
Вернемся к легионерам. О Тему Хартикайнене и Йоонасе Кемппайнене переживать не стоит – финны в Уфе в полном порядке. Кемппайнен в одиночку обеспечил «Салавату» ощутимое преимущество по контролю шайбы во время игры первой пятерки. Хартикайнен продолжает надежно вести шайбу и находить малозаметные моменты для броска.
С ними все было хорошо и у Владимира Ткачева. 19-ый номер «юлаевцев» до этого очень прилично сыграл на Sochi Hockey Open за вторую («олимпийскую») сборную России и уехал с югов с 2+2 за три матча. Именно Ткачев забросил первую шайбу «зелено-бело-гличных» (да вы посмотрите на эту форму!). Его можно безболезненно оставлять в первом звене.
А вот Умарк пропал. Швед – самый звездный игрок «Салавата Юлаева» и один из ведущих форвардов КХЛ, с ним всегда играли максимально топовые игроки. В этот вторник его центром стал Вячеслав Основин, а на другом краю действовали Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Лукин.
Да, Умарк все еще наступает коньком на шайбу, все еще находит передачами из-за ворот партнеров чуть ли не на синей линии, но он создал мало угрозы. Понятно желание тренерского штаба создать новое боевое сочетание, ведь проблема «вторичной» результативности не решается в Уфе долгие годы, а без этого успех в плей-офф невозможен.
Впрочем, рано говорить о таком – возможно, новая тройка еще зажжет. Но проводить параллели с предыдущим вариантом лучшего звена нельзя – Основин ощутимо слабее Кемппайнен играет на вбрасываниях, он, как и Федоров, довольно небольшой, и его легко оттирают от шайбы корпусом. О Кугрышеве судить рано – лезвие Варфоломеева прервало тренерский эксперимент, но они должны получить новый шанс сыграться.
Практически ничего не сказано о четвертом звене, но это не плохо. Владимир Жарков влился в «сдерживающую» пятерку уверенно и быстро, Петр Хохряков старательно оборонялся в меньшинстве, а Максим Майоров уже привык к роли двустороннего нападающего. Может удивить отсутствие в этой связке Вячеслава Солодухина, но травмы у 17-го номера уфимцев нет – просто обычная ротация на «предсезонке».
Максим Майоров остается одним из потенциально результативных форвардов. У Майорова хорошее катание и физическая форма, он довольно быстро налаживает эффективную игру с разными партнерами и способен играть как в большинстве, так и в меньшинстве.
Игра в меньшинстве, невзирая на гол в овертайме, у подшефных Николая Цулыгина удалась. Хоккеисты очень быстро выводили шайбу из зоны и сразу же бежали на смену, проводя даже гибридные смены. В меньшинстве играли практически все, даже Умарк появился на последние восемь секунд штрафа Кугрышева. Цулыгин и тренеры смотрят на взаимозаменяемость игроков, нащупывают новые спецбригады. Игра в обороне – больная тема хоккейной Уфы.
Хочется в положительном свете отметить Сергея Терещенко. Во время одной из смен защитник нанес аж три броска. Щелчок у Терещенко очень приличный – в Уфе он будет перезапускать карьеру, пошедшую в последние магнитогорские годы на спад. Они с Максимом Осиповым еще должны улучшить качество передач, но у дуэта оборонцев есть потенциал.
Смутила четвертая пара обороны – Станислав Гареев играет просто и надежно, заслуживая порядочное игровое время, а его ставят в четвертую пятерку с бывшим игроком ВХЛ Ильей Назаревичем. Пусть с хорошим на уровне ВХЛ, но это другая лига – игра Гареева может ухудшиться, если Назаревич не выдержит экстремальных условий. Впрочем, это опять к разговору о том, что еще когда-то будет.
Решив персональные вопросы по игрокам, нужно постепенно решать общекомандные. Главный вывод по первой игре «Салавата» – конструктива в атаке мало. Две перекладины, оставление Ларсена на Основина и гол Ткачева – это все. Конечно, это неплохо против «Металлурга», это все еще серьезная команда, но разве чем-то может похвалиться Антон Бурдасов? Разве не большего ждут от Линуса Умарка? Вообще, первую атаку Уфа провела только на третьей минуте, и то первые броски были от защитников.
Согласно статистике бросков в створ (33-31 в пользу «юлаевцев»), Метсоле пришлось вступать в игру меньше, чем Кошечкину, но сложных бросков было больше. Юркий финн оставил «Салават» в игре в концовке второго периода и сделал еще несколько важных сэйвов. Метсола хладнокровен – чего только стоит момент во втором периоде, когда он вышел из ворот за шайбой к борту и несколько секунд обманывал соперников ложными движениями клюшкой – якобы собираясь передать шайбу вперед, но оставляя ее у себя.
Несмотря на поражение, никто из уфимцев сильно не расстраивался – в самом начале предсезонки нет даже намека на давление.
Главный тренер Николай Цулыгин комментировал игру сдержанно и спокойно. Пока на этой предсезонке у него провалов не было.
- В принципе, была очень хорошая игра, - сказал он. - То, что пропустили шайбу – всякое бывает. Единственное – было очень много удалений, хотя по ним и не скажешь, что они были спровоцированы игроками соперника. Надо разобраться с удалениями, но очень здорово играли в меньшинстве. Комментировать еще рано что-то. Жалко, что удалился Кугрышев, распалось именно это звено.
- Как вам Лукин в качестве замены? Даже на большинство выпускали.
- Играл как мог играть. Все, что он умеет, он показал. Он не лимитчик. Будет ли привлекаться к составу – сезон покажет.
Центрфорвард Йоонас Кемппайнен остался недовольным игрой в большинстве:
- Довольно хороший матч. У нас были моменты, мы их не реализовали. Им повезло забить в основное время и потом реализовать большинство в овертайме. Но это был неплохой матч.
- Вы играли без Умарка, а с Ткачевым.
- Мне нравится играть и с Умарком, и с Ткачевым, они оба хорошие парни. Для меня нет большой разницы, с кем играть. Может, будет лучше для команды, если у нас будет два сильных звена в атаке, а не одно.
- Меньшинство было у вас хорошим, но в большинстве есть проблемы. Как будете улучшать?
- Нам надо чаще бросать. Последние пасы тоже были плохими. Нам надо быть еще и лучше подготовленными морально, чтобы забивать чаще.
Юха Метсола был самым позитивным человеком в подтрибунном помещении:
- Матч был удивительно неплохим, обычно первые летние игры бывают тяжелыми, мы давно не играли. Здорово было сыграть сегодня.
- Известно, что у «Салавата» проблемы с защитой. Что скажете?
- Сегодня защита была отличной. Ребята проделали большую работу, я не могу ничего к этому добавить. Мне очень понравилось, как мы сыграли.
- Вам нравится новая форма?
- Если честно, у меня от нее глаза болят. Но она прикольная, мне нравится.
Артем Сергеев тоже был приятно удивлен игрой своей новой команды:
- На самом деле, все довольно-таки неплохо. Я думал, будет хуже в игровом плане. Жалко, конечно, что проиграли. Сделаем определенные выводы, не будем допускать левых ошибок.
- Наверное, в первую очередь довольны игрой в меньшинстве?
- Это да, но, понимаете, столько обороняться – не есть хорошо. Нужно просто меньше удаляться. Но в меньшинстве, да, хорошо сыграли. Но ведь все равно пропустили – это все равно спорный момент.
- Как себя чувствуете физически? Семь часов в автобусе ехали.
- Да я за свою жизнь на автобусах наездился, так что мне не привыкать, в канадской юниорке накатался.
Итоги игры подвел капитан Григорий Панин:
- В общем, хорошо. Создали большое количество моментов, но не реализовали их. Это негативный момент. Много удалений. По самоотдаче вопросов никаких нет, все ребята бьются, стараются. Каждый старается за место в составе. Нормальный рабочий процесс идет. Понятно, мы совершаем ошибки, потом из этих ошибок делаем выводы. Я думаю, это только положительно в будущем отразится на общем фоне игры команды.
- Когда Кугрышева удалили, вы поехали к судье. О чем говорили?
- Там же Кугрышева сначала защитник атаковал. Попал примерно в челюсть локтем. Из-за этого сам момент возник, надо было раньше свистеть. А он говорит, что со своей стороны видел так, что Куги сам подсаживался под удар и сам попал под этот локоть. Потом разозлился и ударил «в обратку». Хотя вот мы сейчас разговаривали – говорит, у него лезвие сломалось. Не видели этого, только сейчас после игры узнал.
- Вы капитан. Как проходит акклиматизация новых игроков в составе?
- Игроков много новых, если относительно «Салавата Юлаева» считать, а я практически со всеми играл, общаемся. Дружеская обстановка. Нет такого, что нужно кому-то помочь влиться.
- Как работается с Цулыгиным, в чем отличие от Вестерлунда?
- Я не хочу комментировать конкретно. У каждого есть свой подход. Могу сказать за себя лично – у нас здоровая рабочая обстановка, все нормально. Я думаю, по ходу сезона будет видна чья-то работа, сейчас еще рано говорить.
Действительно, о многом в игре «Салавата» говорить еще рано, но нужно, и каждый матч дает пищу для ума. Уже завтра «юлаевцы» сыграют с «Авангардом», и уже завтра могут утвердиться первые тезисы об обновленном «Салавате Юлаеве».