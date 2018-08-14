Сдержанный оптимизм: «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в Челябинске

Но ведь лето – пора экспериментов, не так ли? Место правого нападающего неожиданно занял молодой Владислав Лукин, вернувшийся в Башкирию в прошлом году после трех лет в Северной Америке. В сезоне Лукина бы использовали просто как затычку для места крайнего форварда, а в Челябинске он даже играл в большинстве. Спойлер: большинство у «Салавата» не заладилось. По сути, кроме последней попытки в третьем периоде похвалиться новым спецбригадам нечем. Тем не менее, он играл и был, по сути, единственным из «резервистов», получившим серьезное игровое время.