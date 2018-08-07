Нападающий «Салавата Юлаева» спас жизнь человеку в торговом центре

Вячеслав прогуливался со своей семьей по торговому центру «Центральный». Внезапно, неподалеку от него, одному молодому человеку стало плохо. Хоккеист, не теряя время, подбежал и начал помогать ему.
Вячеслав рассказывает, что его действия даже трудно назвать «первой помощью». «Хорошо, что рядом оказалась еще одна девушка, которая все взяла в свои руки», - признается спортсмен.
По его мнению, на его месте многие не задумывались бы о том, как поступить.
Нападающий выступает за уфимский клуб с сезона 2017/2018. За время выступления в команде он набрал 11 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности +6.