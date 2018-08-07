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Нападающий «Салавата Юлаева» спас жизнь человеку в торговом центре

7 августа 2018, 18:27
Вчера, 6 августа, нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Вячеслав Солодухин оказал первую помощь молодому человеку.

Вячеслав прогуливался со своей семьей по торговому центру «Центральный». Внезапно, неподалеку от него, одному молодому человеку стало плохо. Хоккеист, не теряя время, подбежал и начал помогать ему.

Вячеслав рассказывает, что его действия даже трудно назвать «первой помощью». «Хорошо, что рядом оказалась еще одна девушка, которая все взяла в свои руки», - признается спортсмен.

По его мнению, на его месте многие не задумывались бы о том, как поступить.

Нападающий выступает за уфимский клуб с сезона 2017/2018. За время выступления в команде он набрал 11 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности +6.

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