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В России могут запретить называть колбасой продукт с менее 50% мяса

13 августа 2018, 16:37
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о запрете называть колбасой продукцию, мяса в составе которой менее 50%.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом пишет RNS.

В письме Милонов предложил рассмотреть возможность введения запрета для изготовителей и продавцов всех уровней называть колбасой продукты питания, в которых содержится менее половины настоящего мяса. Чиновник считает, что такой товар должен носить название «имитация колбасного изделия». На упаковке данной продукции должна присутствовать информация о ее составе. Покупатель должен иметь возможность прочитать какие его ждут последствия после продолжительного употребления в пищу «заменителя колбасы».

Дополнительные ограничения, по словам Милонова, также нужно ввести для изготовителей ненатуральных соков и лимонадов. Эту продукцию необходимо называть «химически-синтезированными напитками». На этикетке бутылок нужно писать состав напитков и возможные последствия от их длительного употребления.

В конце своего обращения на имя Мантурова Милонов попросил коллегу рассмотреть представленные в документе предложения и реализовать их в нормативно-правовых актах России.

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