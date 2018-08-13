В Дагестане в детском лагере отравились десятки подростков

По имеющимся данным, 61 ребенок и четверо взрослых отравились продуктами питания. Об этом 13 августа пишет газета «Известия».
Всего в лагере в Шамильском районе Дагестана отдыхали 220 детей. Результаты эпидемиологического расследования свидетельствуют, что пострадавшие получили инфекцию вместе с пищей. Сейчас состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести.
В лагере, где отравились дети, работают сотрудники Минздрава и центра инфекционных болезней Дагестана. Они выясняют, чем отравились подростки.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.