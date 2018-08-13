БМК в июле увеличил реализацию метизов

В 2,5 раза увеличилась реализация холоднодеформированной арматуры для изготовления сварных сеток и железобетонных конструкций (ЖБК), применяемых в строительстве. На 61% выросли продажи стальной сетки для армирования конструкций зданий и сооружений, строительства дорог. Выросла на 38% отгрузка проволоки шарикоподшипниковой для производства компонентов подшипников. Рост также показали продажи низкоуглеродистой проволоки для ЖБК и сварочной легированной для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме – на 31% и 20% соответственно. Увеличилась на 12% отгрузка гвоздей. Продемонстрировали рост на 9% продажи высокопрочной проволоки для ЖБК и стальных канатов для нефтегазовой промышленности и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.