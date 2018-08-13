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БМК в июле увеличил реализацию метизов

13 августа 2018, 05:20
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в июле 2018 года отгрузил потребителям на 6% больше метизов, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Комбинат нарастил поставки продукции для строителей, а также компаниям нефтегазовой, машиностроительной и автомобильной отраслей.

В 2,5 раза увеличилась реализация холоднодеформированной арматуры для изготовления сварных сеток и железобетонных конструкций (ЖБК), применяемых в строительстве. На 61% выросли продажи стальной сетки для армирования конструкций зданий и сооружений, строительства дорог. Выросла на 38% отгрузка проволоки шарикоподшипниковой для производства компонентов подшипников. Рост также показали продажи низкоуглеродистой проволоки для ЖБК и сварочной легированной для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме – на 31% и 20% соответственно. Увеличилась на 12% отгрузка гвоздей. Продемонстрировали рост на 9% продажи высокопрочной проволоки для ЖБК и стальных канатов для нефтегазовой промышленности и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.

Всего за 7 месяцев 2018 года комбинат отгрузил более 277 тыс. тонн метизов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

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#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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