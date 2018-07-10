БМК в июне увеличил реализацию высокомаржинальной продукции

В июне БМК реализовал более 41 тыс. тонн металлических изделий. Комбинат нарастил поставки продукции отечественным компаниям нефтегазовой, машиностроительной, автомобильной и строительной отраслей.
Наибольший рост – в 2 раза – показала стальная шарикоподшипниковая проволока для производства компонентов подшипников. В 1,5 раза увеличилась реализация калиброванного проката для изготовления различного крепежа. Выросла отгрузка стальных арматурных прядей, используемых в промышленном и гражданском строительстве, и сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме – на 32% и 26% соответственно. На 24% увеличилась продажа высокопрочной проволоки для железобетонных изделий (ЖБК). Выросла на 12% реализация стальных канатов для нефтегазовой промышленности и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.
«Несмотря на то, что в июне емкость метизного рынка снизилась на 2% по отношению к маю текущего года, для БМК он стал самым продуктивным месяцем первого полугодия за счет оперативного реагирования службы продаж на возрастающие потребности по отдельным позициям метизного рынка и слаженной работы производственников», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.
Всего за прошедший период 2018 года комбинат отгрузил более 236 тыс. тонн, что соответствует уровню 6 месяцев прошлого года.