mkset.ru
ГлавноеВсе новости

БМК в июне увеличил реализацию высокомаржинальной продукции

10 июля 2018, 14:08
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в июне 2018 года отгрузил потребителям на 15% больше метизов, чем за июнь прошлого года.

В июне БМК реализовал более 41 тыс. тонн металлических изделий. Комбинат нарастил поставки продукции отечественным компаниям нефтегазовой, машиностроительной, автомобильной и строительной отраслей.

Наибольший рост – в 2 раза – показала стальная шарикоподшипниковая проволока для производства компонентов подшипников. В 1,5 раза увеличилась реализация калиброванного проката для изготовления различного крепежа. Выросла отгрузка стальных арматурных прядей, используемых в промышленном и гражданском строительстве, и сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме – на 32% и 26% соответственно. На 24% увеличилась продажа высокопрочной проволоки для железобетонных изделий (ЖБК). Выросла на 12% реализация стальных канатов для нефтегазовой промышленности и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.

Увеличение продаж холоднодеформированной арматуры в 2 раза и рост на 26% низкоуглеродистой проволоки для ЖБК также оказали влияние на общую положительную динамику реализации метизов БМК.

«Несмотря на то, что в июне емкость метизного рынка снизилась на 2% по отношению к маю текущего года, для БМК он стал самым продуктивным месяцем первого полугодия за счет оперативного реагирования службы продаж на возрастающие потребности по отдельным позициям метизного рынка и слаженной работы производственников», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Всего за прошедший период 2018 года комбинат отгрузил более 236 тыс. тонн, что соответствует уровню 6 месяцев прошлого года.

Материалы по теме
БМК испытал новый канат для экскаваторовБМК внедряет входной контроль для подшипников БМК показал горнорудным предприятиям новые канаты с полимерным покрытием
#Новости#Надежда Валитова#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48