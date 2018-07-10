БМК в июне увеличил реализацию высокомаржинальной продукции

Наибольший рост – в 2 раза – показала стальная шарикоподшипниковая проволока для производства компонентов подшипников. В 1,5 раза увеличилась реализация калиброванного проката для изготовления различного крепежа. Выросла отгрузка стальных арматурных прядей, используемых в промышленном и гражданском строительстве, и сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме – на 32% и 26% соответственно. На 24% увеличилась продажа высокопрочной проволоки для железобетонных изделий (ЖБК). Выросла на 12% реализация стальных канатов для нефтегазовой промышленности и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.