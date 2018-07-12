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На БМК начат монтаж нового канатного оборудования

12 июля 2018, 10:18
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») приступил к монтажу новой канатной машины стоимостью 265 млн рублей.

Оборудование приобретено в рамках импортозамещающего проекта по производству многопрядных канатов. Запуск машины запланирован на декабрь 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ и Правительства Республики Башкортостан.

Канатная машина изготовлена немецкой фирмой Sket Verseilmaschinenbau GmbH – одного из ведущих мировых производителей оборудования для метизной и кабельной отраслей. Производственная линия длиной 76 метров устанавливается на новом участке канатного цеха №2. Она полностью автоматизирована и позволяет свивать нераскручиваемые канаты с числом прядей от 6 до 12 и диаметром до 90 мм. Эта продукция используется в грузоподъемной технике, несущих элементах подвесных мостов, угольной и горнорудной промышленности, газонефтедобыче, рыболовстве, судоходстве.

На новом оборудовании БМК сможет выпускать до 15 тыс. тонн многопрядных канатов в год. Таким количеством, к примеру, можно оснастить порядка 6 тыс. карьерных экскаваторов.

Заключительным этапом проекта станет монтаж экструзионной линии для нанесения на канат полимера, который повышает стойкость к коррозии, снижает износ и увеличивает эксплуатационный ресурс продукции.

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