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В ДТП на автодороге Уфа-Шакша погиб человек и пострадал ребенок

11 августа 2018, 10:45
Вчера, 10 августа, на автодороге Уфа-Шакша произошло серьезное ДТП. В результате столкновения погиб человек и несколько пострадало. Среди пострадавших был трехлетний ребенок.

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, авария произошла с участием трех автомобилей: БМВ, Шкоды и Рено. ДТП случилось в районе 17:30 на улице Перспективной между ТЦ «Юлдаш» и магазином «Светофор».

В результате удара Рено перевернуло. По сообщению управления, были пострадавшие и зажатые. По предварительной информации, 1 человек погиб, несколько пострадало, в том числе ребенок 2015 года рождения.

«На место были немедленно направлены сотрудники ГИБДД, «скорая помощь», спасатели. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственная бригада», – отметили представители ведомства.

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