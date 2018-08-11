В ДТП на автодороге Уфа-Шакша погиб человек и пострадал ребенок

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, авария произошла с участием трех автомобилей: БМВ, Шкоды и Рено. ДТП случилось в районе 17:30 на улице Перспективной между ТЦ «Юлдаш» и магазином «Светофор».
В результате удара Рено перевернуло. По сообщению управления, были пострадавшие и зажатые. По предварительной информации, 1 человек погиб, несколько пострадало, в том числе ребенок 2015 года рождения.
«На место были немедленно направлены сотрудники ГИБДД, «скорая помощь», спасатели. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственная бригада», – отметили представители ведомства.