В Башкирии с виновника ДТП взыскали 230 тысяч рублей за сбитого пешехода

Ответчик не признал вину и уверял, что погибшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Судмедэкспертиза была назначены дважды для установления причинно-следственной связи между полученными травмами в ДТП и смертью. Выяснилось, что пешеход скончался от травматической болезни головного мозга- последствия закрытой черепно-мозговой травмы, которая была получена в ДТП.