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В Башкирии с виновника ДТП взыскали 230 тысяч рублей за сбитого пешехода

8 августа 2018, 11:38
Водитель в суде уверял, что погибшая сама виновата в собственной смерти.

18 января 2017 года в Учалинском районе «ВАЗ-21074» сбил женщину, которая долго проходила лечение, и скончалась 8 июля прошлого года. Сын пострадавшей потребовал взыскать с водителя легкового автомобиля полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Однако Учалинский районный суд удовлетворил заявленные исковые требования лишь частично.

Ответчик не признал вину и уверял, что погибшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Судмедэкспертиза была назначены дважды для установления причинно-следственной связи между полученными травмами в ДТП и смертью. Выяснилось, что пешеход скончался от травматической болезни головного мозга- последствия закрытой черепно-мозговой травмы, которая была получена в ДТП.

Суд взыскал с ответчика 230 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу истца.

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