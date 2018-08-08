В Башкирии с виновника ДТП взыскали 230 тысяч рублей за сбитого пешехода

18 января 2017 года в Учалинском районе «ВАЗ-21074» сбил женщину, которая долго проходила лечение, и скончалась 8 июля прошлого года. Сын пострадавшей потребовал взыскать с водителя легкового автомобиля полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Однако Учалинский районный суд удовлетворил заявленные исковые требования лишь частично.
Ответчик не признал вину и уверял, что погибшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Судмедэкспертиза была назначены дважды для установления причинно-следственной связи между полученными травмами в ДТП и смертью. Выяснилось, что пешеход скончался от травматической болезни головного мозга- последствия закрытой черепно-мозговой травмы, которая была получена в ДТП.
Суд взыскал с ответчика 230 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу истца.