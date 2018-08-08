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Ирек Ялалов: Уфа прогрессирует благодаря инвестиционной привлекательности

8 августа 2018, 15:38
В интервью изданию «Парламентская газета» Ирек Ялалов рассказал об инвестициях в Уфе, разработках Международной ассамблеи столиц и крупных городов и о «Единой России».

Башкирия вошла в десятку городов с наилучшей экологической ситуацией, согласно рейтингу Гринписа, сообщает «Парламентская газета». А в рейтинге качества жизни в городах-миллионниках Уфа набрала 87 баллов из 100.

Глава города Ирек Ялалов в интервью газете рассказал, что Уфа добилась такого прогресса благодаря повышению инвестиционной привлекательности города, а также инвестиционной стратегии, которая работает пятый год и показывает хорошие результаты.

Среди городов-миллионников Уфа занимает четвертое место по инвестициям средних и крупных предприятий в основной капитал. Администрация города, по словам Ирека Ялалова, не только поощряет и симулирует поток инвестиций, но и предпринимает действия, направленные на снижение потенциальных рисков инвесторов и бюрократических препонов.

Подробнее можно ознакомиться с интервью на сайте издания.

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