Ирек Ялалов: Уфа прогрессирует благодаря инвестиционной привлекательности

Среди городов-миллионников Уфа занимает четвертое место по инвестициям средних и крупных предприятий в основной капитал. Администрация города, по словам Ирека Ялалова, не только поощряет и симулирует поток инвестиций, но и предпринимает действия, направленные на снижение потенциальных рисков инвесторов и бюрократических препонов.