Мэр Уфы Ирек Ялалов: В ЖКХ не должны обвешивать, как в супермаркетах

В Уфе сегодня, 10 августа, прошел круглый стол на тему "ЖКХ и городская среда: управляем вместе".
Под вместе имеется в виду эффективное взаимодействие всех сторон, прежде всего, активное участие граждан, жильцов домов. Глава города Ирек Ялалов отметил возросшую гражданскую активность уфимцев в последнее время, припомнив, что по заявкам граждан в 2018 году будут отремонтированы в Уфе 69 дворовых территорий (91 дом) на сумму 169 миллионов бюджетных рублей.
Вместе с тем в последнее время в сфере ЖКХ много нового - и новая система сбора мусора с 2019 года, и применение энергосберегающих технологий, и многое другое. И здесь есть проблема в том, что жильцы не всегда все понимают, им нужно объяснять.
- Надо все говорить понятным языком, объяснять сложные термины. Не должно быть, как в супермаркетах зачастую, когда продают стограммовую упаковку, которая по факту оказывается граммов на 80. В сфере ЖКХ примерно такая же ситуация с поставкой услуг жильцам, это надо изменить. У нас сегодня юридическая подкованность поставщиков гораздо выше, чем управляющих компаний и тем более жильцов многоквартирных домов, - заявил на круглом столе Ирек Ялалов.