Мэр Уфы Ирек Ялалов: В ЖКХ не должны обвешивать, как в супермаркетах

- Надо все говорить понятным языком, объяснять сложные термины. Не должно быть, как в супермаркетах зачастую, когда продают стограммовую упаковку, которая по факту оказывается граммов на 80. В сфере ЖКХ примерно такая же ситуация с поставкой услуг жильцам, это надо изменить. У нас сегодня юридическая подкованность поставщиков гораздо выше, чем управляющих компаний и тем более жильцов многоквартирных домов, - заявил на круглом столе Ирек Ялалов.